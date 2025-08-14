Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Χίο - Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ζάκυνθο και Πρέβεζα - Real.gr

Συνεχίζεται για ένα ακόμη 24ωρο μαίνεται η μάχη των των πυροσβεστικών δυνάμεων, των κατοίκων και των εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά εν αναμονή των εναέριων μέσων που θα ξεκινήσουν να πετούν με το πρώτο φως της ημέρας. Καλύτερη είναι και η κατάσταση στην Φιλιππιάδα.

«Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο ενώ η πυρκαγιά που μας απασχολεί περισσότερο είναι αυτή της Χίου» δήλωσε στην ΕΡΤ ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως τόνισε «ελπίζουμε με το πρώτο φως και τα εναέρια μέσα να κάνουν ρίψεις και τη δουλειά που έκαναν οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της νύχτας η μέρα σήμερα να μην έχει σχέση με τις δύο προηγούμενες όπου οι άνεμοι ήταν έντονοι», πρόσθεσε ο αξιωματικός της πυροσβεστικής.

Καλύτερη η εικόνα στην Πάτρα

Στην περιοχή Ρωμανός της Αχαΐας τη κατάσταση είναι βελτιωμένη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά βρίσκεται επάνω στο βουνό. Χθες το βράδυ είχε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο πάνω από ένα χιλιόμετρο. Αυτό το μεγάλο μέτωπο έχει διασπαστεί σε τρία πολύ μικρότερα που πλέον έχουν διασπαστεί σε πολύ μικρότερες εστίες.

Νωρίτερα είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, που καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.

Στα πολλαπλά πύρινα μέτωπα επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 ελικόπτερο για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο

Η Χίος είναι μία από τις περιοχές που πλήττονται σφοδρότερα από τις πυρκαγιές, με τις φλόγες να κατακαίνε χιλιάδες στρέμματα και να απειλούν κατοικίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες με εναέριες ρίψεις, ωστόσο, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ειδικά στο χωριό Κηπουριές, όπου οι φλόγες κυκλώνουν τον οικισμό.

Στο μεταξύ, η περιοχή αντιμετωπίζει και σοβαρές ζημιές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ζάκυνθο και Πρέβεζα

Στη Ζάκυνθο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν τη φωτιά, ωστόσο οι αναζωπυρώσεις παραμένουν μια σοβαρή απειλή. Η πυρκαγιά έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος της ορεινής ζώνης ανάμεσα σε Αγαλά και Κοιλιωμένο, ενώ η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης και αποτροπής νέων πυρκαγιών.