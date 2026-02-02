Όμιλος Fourlis: Ισχυρό κοινωνικό και αθλητικό αποτύπωμα σε 4 χώρες το 2025 - Real.gr

Εκατοντάδες εργαζόμενοι σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο συμμετείχαν σε εθελοντικές και αθλητικές δράσεις, μετατρέποντας τις αξίες του Ομίλου σε πράξη.

Με έντονο κοινωνικό και αθλητικό αποτύπωμα ολοκλήρωσε το 2025 ο Όμιλος Fourlis, επιβεβαιώνοντας ότι η προαγωγή της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων του και η προσφορά στην κοινωνία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής του κουλτούρας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εκατοντάδες εργαζόμενοι σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο συμμετείχαν ενεργά σε εθελοντικές και αθλητικές δράσεις, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες και καλλιεργώντας πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς επικεντρώθηκαν στη στήριξη παιδιών, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και στην περιβαλλοντική φροντίδα.

Στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν εθελοντικές αιμοδοσίες τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο, με τη συμμετοχή των εργαζομένων να οδηγεί στη συγκέντρωση συνολικά 396 φιαλών αίματος, ενώ στο πλαίσιο της Ημέρας Εθελοντισμού υλοποιήθηκε δενδροφύτευση 120 δέντρων στη Βαρυμπόμπη Αττικής, με τη συμμετοχή εργαζομένων και των οικογενειών τους. Κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενώ πασχαλινές δράσεις προσφοράς υλοποιήθηκαν σε δομές ψυχικής υγείας και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία.

Αντίστοιχες δράσεις αναπτύχθηκαν και στις υπόλοιπες χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου. Στη Βουλγαρία, οι εργαζόμενοι στήριξαν δομές φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, συμμετείχαν σε δημιουργικές δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα και υλοποίησαν φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στη Ρουμανία, η INTERSPORT συνέδεσε την κοινωνική προσφορά με τον αθλητισμό, μέσα από χριστουγεννιάτικες δωρεές και τη διοργάνωση φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού αγώνα.

Παράλληλα, ο αθλητισμός αποτέλεσε σταθερό στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας του Ομίλου, με τη συμμετοχή των εργαζομένων σε συνολικά 18 οργανωμένες αθλητικές δράσεις στις τέσσερις χώρες. Οι δράσεις αυτές περιλάμβαναν συμμετοχές σε μεγάλες δρομικές διοργανώσεις, εταιρικά τουρνουά και αθλητικά events με κοινωνικό μήνυμα, ενισχύοντας τη σωματική και ψυχική ευεξία και τη σύνδεση μεταξύ των ομάδων.

Η κ. Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Fourlis, δήλωσε: «Για εμάς, η υπευθυνότητα δεν είναι ξεχωριστή δραστηριότητα, αλλά ο τρόπος που λειτουργούμε καθημερινά. Είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους μας, που μετατρέπουν τις αξίες του Ομίλου σε πράξεις, είτε στηρίζοντας την κοινωνία είτε συμμετέχοντας μαζί σε αθλητικές δράσεις που ενώνουν τις ομάδες μας. Αυτό το πνεύμα συμμετοχής και προσφοράς είναι η πραγματική μας δύναμη».

Με συνέπεια στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, ο Όμιλος Fourlis συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες, προάγουν την ευεξία και καλλιεργούν μια κουλτούρα συμμετοχής, αλληλεγγύης και συνεργασίας, δημιουργώντας διαρκές θετικό αποτύπωμα όπου δραστηριοποιείται.