Όμιλος Calilo: 10 χρόνια παρουσίας στην Ίο με υπευθυνότητα, βιωσιμότητα και μοναδική αισθητική

Μια δεκαετία δραστηριοποίησης στην Ίο ολοκληρώνει φέτος ο Όμιλος Calilo, ο οποίος με την υπευθυνότητα και την ξεχωριστή φιλοσοφία του έχει φέρει μια πραγματικά θετική αλλαγή στο νησί.

Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει κανείς για τον Όμιλο Calilo είναι πως είναι ένας ελληνικός οικογενειακός όμιλος βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Το αμέσως επόμενο είναι πως διαθέτει ήδη 2 ξενοδοχεία και 5 εστιατόρια & bar στο νησί. Το τρίτο, και ίσως το πιο εντυπωσιακό, είναι πως από το 2009 μέχρι σήμερα, έχει επενδύσει €1.5 εκ. σε δράσεις και πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας ενώ αναμένεται να επενδύσει και €200 εκ. σε τρεις Στρατηγικές Επενδύσεις που θα αλλάξουν για πάντα το πρόσωπο του Τουρισμού στην Ίο.

Όταν πριν από 20 χρόνια, η οικογένεια Μιχαλόπουλου αποφάσισε να επενδύσει στο νησί, διαμόρφωσε το πλάνο της με βάση το φιλόδοξο όραμά της. Να συμβάλλει, δηλαδή, στην ανάπτυξη του νησιού με υπευθυνότητα ώστε να παραδώσει στη νέα γενιά Ιητών και ταξιδιωτών ένα πρότυπο, βιώσιμο και ποιοτικό τουριστικό προϊόν, διαφυλάσσοντας τη φυσική ομορφιά και την αυθεντικότητα της Ίου.

Επιχειρήσεις με μοναδική φιλοσοφία και αισθητική

Συγκεκριμένα, η ιστορία του Ομίλου Calilo ξεκινά το 2003 με την έναρξη της επένδυσης για απόκτηση εκτάσεων γης στην Ίο. Κάποια χρόνια αργότερα, το 2013 ήρθε και η πρώτη επιχείρησή του στο νησί, με το Free Beach Bar στον Μυλοπότα. Ακολούθησαν το Agalia Luxury Suites στην Τζαμαρία, το Pathos Lounge στην Κουμπάρα, το Steps Bar στην Χώρα και το Taste of Joy Restaurant εντός του Agalia.

Τέλος, άνοιξε το Erego Beach Club & Restaurant στην Κουμπάρα και το 2019 ήρθε η μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή της επένδυση, με το Calilo Resort, που φέτος ενισχύθηκε με το ήδη βραβευμένο εστιατόριο CHES.

Παρατηρεί κανείς πως σε όλα τα ονόματα των επιχειρήσεων του ομίλου πρωταγωνιστούν τα έντονα θετικά συναισθήματα και οι έννοιες της φροντίδας και της χαράς. Ακόμα και τα nonsensical, όπως τα EREGO, CALILO και CHES, στην πραγματικότητα είναι ακρωνύμια: Everyone is a REvolution of GOod, Create A Life you can fall In LOve with και Celebrate Happiness Explain Sadness. Η δημιουργία θετικών συναισθημάτων μέσα από ξεχωριστές, ευχάριστες εμπειρίες φαίνεται πως αποτελεί τον πυρήνα της αντίληψης του ομίλου Calilo για τη φιλοξενία. Όπως αναφέρει η Chief Operations Officer του Ομίλου, κα Βάσω Πετρίδου, «είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να σου εμπιστεύεται κάποιος τον ελεύθερό του χρόνο, τις διακοπές του. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν στον επισκέπτη μας να περάσει καλά, να ξεκουραστεί και να φύγει νιώθοντας ότι έχει αποκομίσει περισσότερα απ’ όσα περίμενε.»

Η μοναδική αισθητική του Calilo Resort, που συνδυάζει τα φυσικά υλικά με τα ζωηρά χρώματα, είναι μονάχα ένα από τα χαρακτηριστικά που του έχει χαρίσει μία θέση ανάμεσα στα «most extraordinary places to be» σύμφωνα με πολλούς influencers στο Instagram και το Tik Tok, ενώ τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την ορθολογική «πράσινη» διαχείρισή του ξεχώρισαν και οι New York Times με αναφορές τους σε δύο άρθρα τους, αλλά και το National Geographic και τα κορυφαία ταξιδιωτικά περιοδικά Veranda και Hotel Executive.

Πολλαπλά οφέλη για την Ίο, το περιβάλλον και τους ανθρώπους της

Για τον Όμιλο Calilo, η ανάπτυξη στην Ίο είναι συνυφασμένη με την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και την ανάδειξη της μοναδικότητας της Ίου.

Για το μικρό νησί της Ίου, είναι σημαντικό ότι ο Όμιλος έχει ως τώρα δημιουργήσει 100 μόνιμες θέσεις εργασίας και 200 θέσεις κατά την τουριστική σεζόν. Επιπλέον έχει δημιουργήσει και περίπου 1.000 έμμεσες θέσεις απασχόλησης από τη δραστηριότητά του, ενώ προμηθεύεται κατά προτεραιότητα προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς στηρίζοντας τους.

Παράλληλα, έχει ήδη προσφέρει €1,5 εκατ. για δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας με στόχο την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και τη στήριξή της σε καίρια ζητήματα, όπως ήδη αναφέρθηκε. Ενδεικτικά, η συνεισφορά του Ομίλου Calilo αφορά την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας και δημόσιων φορέων όπως ο Δήμος, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό, την ενίσχυση του αρχαιολογικού χώρου "Σκάρκος", τη βοήθεια προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κτηνοτρόφων, τη δημιουργία ενός παραδοσιακού τυροκομείου, αλλά και την υποστήριξη αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων.

Από αυτόν, άλλωστε, γεννήθηκε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Volley Ios Futures που διεξάγεται εδώ και 3 χρόνια στην Ίο και προσελκύει αθλητές από 35 χώρες από όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτή τη διοργάνωση, που έχει μάλιστα χαρακτηριστεί ως η κορυφαία στο είδος της από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης CEV , η Ίος έχει μπει στον παγκόσμιο χάρτη του ποιοτικού, αθλητικού τουρισμού. Η σημαντικότητα της διοργάνωσης έγκειται όχι μόνο στην προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους, αλλά κυρίως στη δημιουργία υγιών προτύπων για τη νεολαίου του νησιού, όπως τονίζει η κα Πετρίδου.

Μια μοναδική πρωτοβουλία για το Περιβάλλον

Ο Όμιλος Calilo έχει δημιουργήσει ένα καταφύγιο για τη διάσωση και τη φιλοξενία ιπποειδών (20 γαϊδουράκια έως τώρα), έχει προχωρήσει σε 68.842 δεντροφυτεύσεις κι έχει, μέσα από το Electra Project, διασώσει 625 υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα από την ηπειρωτική Ελλάδα, μεταφέροντας και μεταφυτεύοντάς τα στην Ίο. Παράλληλα έχει φροντίσει ώστε όλες οι εγκαταστάσεις της να εξοικονομούν νερό και ενέργεια, στις υποδομές του έχουν εγκατασταθεί δεξαμενές συλλογής βρόχινου νερού για να μην επιβαρύνεται το δίκτυο του νησιού, σχεδιάζεται ένα σύστημα παροχής αλμυρού νερού στις πισίνες του, ενώ υλοποιείται τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα διαχωρισμού ανακυκλώσιμων υλικών. Τέλος, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου η τοποθέτηση των καλωδίων έχει γίνει υπόγεια με στόχο την αποφυγή πυρκαγιών, υλοποιούνται δράσεις κυκλικής οικονομίας που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων του και αξιοποιούνται πρότυπα συστήματα περιβαλλοντικής προστασίας και παρακολούθησης.

Το πλέον εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι πως βάσει της στρατηγικής βιωσιμότητας του Ομίλου, το 80% της γης της ιδιοκτησίας του θα αποδοθεί ως Περιοχές Προστασίας. Οι περιοχές αυτές θα παραμείνουν παρθένο φυσικό τοπίο, αφού άπαξ και μία περιοχή οριστεί ως ζώνη προστασίας, σε αυτή διατηρείται ο δασικός χαρακτήρας και το φυσικό ανάγλυφο, ενώ απαγορεύεται κάθε δόμηση. Οι Περιοχές Προστασίας θα θωρακιστούν με σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, αλλά και ένα δίκτυο μονοπατιών για να τις απολαμβάνουν όλοι με σεβασμό κι ασφάλεια.

Σύμφωνα με την Έρικα Μιχαλοπούλου, Διευθύντρια Στρατηγικής Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου, η απόδοση του 80% της γης του Ομίλου σε Περιοχές Προστασίας σε συνδυασμό με τη δέσμευση για χαμηλότερο συντελεστή δόμησης από τον επιτρεπτό (0,04-0,06 αντί του 0,2) αποτελεί έναν ιδιόμορφο «επενδυτικό αυτοπεριορισμό» με βραχυπρόθεσμη «ζημία», αλλά μακροχρόνια οφέλη. Πρόκειται, πράγματι, για μια πρακτική που δεν έχουμε ξαναδεί παγκοσμίως.

Χαρακτηριστικά η κα Μιχαλοπούλου αναφέρει πως «Το επιχειρηματικό ρίσκο, που είναι μεγάλο όπως αντιλαμβάνεστε, για εμάς αξίζει τον κόπο και θεωρούμε ειλικρινά ότι ο μόνος τρόπος να συνεχίσουν και η Ίος και η Ελλάδα ολόκληρη να είναι ανταγωνιστικές, είναι η βιωσιμότητα στην τουριστική ανάπτυξη. Το όφελος είναι μεγάλο για το εθνικό μας τουριστικό προϊόν συνολικά, για να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και λειτουργικοί σε high level, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην αυθεντικότητά μας».

Οι τρεις Στρατηγικές Επενδύσεις Εθνικής Σημασίας

Οι τρεις ολοκληρωμένες προτάσεις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης του Ομίλου Calilo, ύψους περί τα €200 εκ., έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις Εθνικής Σημασίας.

Η πρώτη από αυτές αφορά την ανέγερση τουριστικού καταλύματος στην περιοχή Κουμπάρα-Διακοφτό και Φάρος σε μια έκταση 600 στρεμμάτων όπου αναμένεται να τηρηθεί Συντελεστής Δόμησης 0,05 (κατά 43,14% χαμηλότερη δόμηση από τον αρχικό σχεδιασμό) και να δημιουργηθούν 83 άμεσες θέσεις εργασίας. Εδώ έχει εγκριθεί η τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου για τη Στρατηγική Επένδυση από την Enterprise Greece και τη ΔΕΣΕ, βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης μελέτης ΕΣΧΑΣΕ και ΣΜΠΕ ενώ αναμένεται και η έγκριση του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών.

Η δεύτερη αφορά έκταση 7.500 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Μαγγαναρίου, στη θέση Παπάς-Λούκας, όπου θα υλοποιηθεί Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα και θα έχει Συντελεστή Δόμησης 0,04 (κατά 42,6% χαμηλότερη δόμηση από τον αρχικό σχεδιασμό) ενώ θα δημιουργηθούν 158 άμεσες και 246 έμμεσες θέσεις εργασίας. Η συγκεκριμένη βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης μελέτης ΕΣΧΑΣΕ και ΣΜΠΕ.

Η τρίτη αφορά μια έκταση 930 στρεμμάτων στην περιοχή Πικρί Νερό, όπου θα υλοποιηθεί Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα και Παραθεριστικό - Τουριστικό Χωριό. Εκεί θα τηρηθεί Μέσος Συντελεστής Δόμησης 0,06 και θα δημιουργηθούν 130 άμεσες και 700 έμμεσες θέσεις εργασίας. Όσον αφορά αυτή την επένδυση, έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης της ΣΜΠΕ και συντάσσονται επιπλέον μελέτες για την ακριβή αποτύπωση της προτεινόμενης επένδυσης, προκειμένου εν συνεχεία η ΔΙΠΑ να συντάξει την εισήγησή της για την έγκριση της ΣΜΠΕ.

Ο Όμιλος Calilo δεσμεύεται να διατηρήσει έναν κατά 75% χαμηλότερο του ισχύοντος Συντελεστής Δόμησης στις Στρατηγικές Επενδύσεις του (0,04 - 0,06 αντί 0,2, όπως προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο για ΕΣΧΑΣΕ) καθώς κι έναν κατά 50% χαμηλότερο Συντελεστή Δόμησης για την εκτός σχεδίου περιοχή στο νησί. Παράλληλα με την απόδοση του 80% της γης του σε Περιοχές Προστασίας, ο όμιλος φέρνει στο τραπέζι μια νέα πρόταση για τουριστική ανάπτυξη με βιώσιμο χαρακτήρα, που τοποθετείται εκ διαμέτρου αντίθετα από το παράδειγμα των γειτονικών νησιών της Σαντορίνης και της Μυκόνου, που πλήττονται βαριά από την υπερδόμηση και την άναρχη δόμηση.

Επενδύσεις με λογική και ευαισθησία

Κι ενώ η συγκέντρωση μεγάλου όγκου γης σε έναν Όμιλο, γεννά αμφιβολίες και ανησυχίες σε πρώτη φάση, δεν μπορεί κανείς να μη δει το όφελος από πολεοδομική σκοπιά: η κατάτμηση γης και η αξιοποίησή της από περισσότερους επενδυτές πιθανά θα σήμαινε μεγαλύτερο ποσοστό δόμησης, αφού η συνήθης πρακτική είναι η αξιοποίηση του 100% της δυνατότητας που δίνει ο νόμος.

Παράλληλα, η διάθεση πόρων για επιπλέον μελέτες και έρευνες, πέραν των υποχρεωτικών από τη νομοθεσία, αποδεικνύει την υπευθυνότητα του Ομίλου Calilo, που σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες έχει προχωρήσει στην εκπόνηση Μελέτης Καταγραφής & Αξιολόγησης Υπάρχουσας Βλάστησης και Φυσικού Περιβάλλοντος στις Θέσεις Επιτρεπτών Παρεμβάσεων, Υδρολογική Μελέτη, αλλά και -για πρώτη φορά από επενδυτή- Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας, προκειμένου να διαπιστώσει το αποτύπωμα της δραστηριότητάς του στην Ίο.

Αξίζει να σημειωθεί για τη Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας, ότι από πλευράς της πολιτείας εκκρεμεί το Προεδρικό Διάταγμα για τον Καθορισμό των προδιαγραφών μελέτης της φέρουσας ικανότητας, που θα έπρεπε να έχει ήδη υπολογιστεί και να λειτουργεί ως εργαλείο στα χέρια του κράτους και των επενδυτών. Η πολιτεία οφείλει να παρέχει το αυστηρό και ακριβές πλαίσιο στο οποίο οι επενδυτές μπορούν να υλοποιήσουν έργα που θα αποφέρουν κέρδος και οφέλη για τη χώρα, ειδικά στον κλάδο του τουρισμού που αποτελεί και τη ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, υπό ολοκλήρωση βρίσκεται και η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου Ν. Αιγαίου.

Quo Vadis

Και ενώ ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και η ρύθμιση των πλαισίων που βρίσκονται σε νομοθετική limbo, ο Όμιλος Calilo συνεχίζει να μειώνει τη χρήση πλαστικού στην εφοδιαστική του αλυσίδα ενώ θέτει τις βάσεις για να γίνει η Ίος ένα Zero Plastic νησί. Δημιουργεί παρατηρητήρια για την περιβαλλοντική προστασία του νησιού και την καταγραφή του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος κι αναμένεται να φυτέψει 20.000 επιπλέον δέντρα μέσα στο 2023.

Από τις πιο σημαντικές επόμενες ενέργειές του, ωστόσο, αποτελεί η ολοκλήρωση του σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού τουριστικών επαγγελμάτων στην Ίο. Σύμφωνα με την Έρικα Μιχαλοπούλου «είναι σημαντικό η ίδια η Ίος να δώσει στους ανθρώπους της τις γνώσεις και τα εργαλεία εκείνα που τους είναι χρήσιμα για να την προστατεύσουν, να την αξιοποιήσουν και να την αναδείξουν όσο καλύτερα μπορούν. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό, παρά μέσα από την εκπαίδευση με σύγχρονα πρότυπα, με εξειδικευμένους επαγγελματίες και συνεργάτες που έχουν δοκιμαστεί στην αγορά και έχουν να μεταδώσουν καινοτόμες ιδέες και τεχνογνωσία. Έτσι αλλάζουμε πραγματικά τα δεδομένα για τους ανθρώπους, διευρύνουμε τους ορίζοντές τους και τους δίνουμε νέα προοπτική, γνώσεις και δυνατότητες.»

Αποτελώντας ένα πραγματικά αξιόλογο green case study τουριστικής ανάπτυξης, ο Όμιλος Calilo σταδιακά αλλά σταθερά αναδεικνύει την Ίο σε ένα high profile κυκλαδίτικο νησί που επαινείται παγκόσμια ως το παράδειγμα εκείνο που αλλάζει τα δεδομένα για τον ελληνικό τουρισμό. Δεν μπορούμε παρά να παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την εξέλιξή του.