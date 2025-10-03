Ομόνοια: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας - Real.gr

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ελαφρά στον ώμο έναν αλλοδαπό ο οποίος κινούνταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια. Το θύμα μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, ενώ οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της ένοπλης επίθεσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ένας εκ των δραστών εκτιμάται ότι είναι αλλοδαπός.