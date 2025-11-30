Ομόνοια: Δύο συλλήψεις για μεταπώληση κλεμμένων κινητών τηλεφώνων μέσω καταστήματος - Real.gr

Quantcast
Ομόνοια: Δύο συλλήψεις για μεταπώληση κλεμμένων κινητών τηλεφώνων μέσω καταστήματος
Ομόνοια: Δύο συλλήψεις για μεταπώληση κλεμμένων κινητών τηλεφώνων μέσω καταστήματος

13:15, 30/11/2025
Συνελήφθησαν, την Κυριακή (23/11) στην περιοχή της Ομόνοιας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, δύο αλλοδαποί ηλικίας 30 και 35 ετών κατηγορούμενοι για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερος αλλοδαπός ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί.

Στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου σχετικά με ληστεία σε βάρος ανηλίκων στον Άλιμο και κατόπιν αξιοποίησης τεχνολογικών μέσων διαπιστώθηκε ότι οι αφαιρεθείσες συσκευές κινητών τηλεφώνων είχαν καταλήξει σε κατάστημα εμπορίας συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων στην περιοχή της Ομόνοιας.

Άμεσα αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής μετέβησαν στο εν λόγω κατάστημα, όπου εντόπισαν τα αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα στη βιτρίνα προς πώληση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • 290 συσκευές κινητών τηλεφώνων,
  • 25 τάμπλετ και
  • πλήθος εξαρτημάτων.

Επιπλέον, βρέθηκε συσκευή κινητού τηλεφώνου για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή στις 24 Οκτωβρίου 2025 από την περιοχή του Ταύρου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

