ONASSIS AiR OPEN CAL: Το Σχολείο των Αέναων Δοκιμών - Σεπτέμβριος 2020 – Μάιος 2021

ONASSIS AiR OPEN CALL 2020/2021 - THE SCHOOL OF INFINITE REHEARSALS - Το Σχολείο των Αέναων Δοκιμών - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 – ΜΑΪΟΣ 2021.

To Onassis AiR είναι εδώ. Μετά την πρώτη επιτυχημένη χρονιά του, κατά την οποία το ετήσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας και έρευνας του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα φιλοξένησε και έδωσε αφορμή για έρευνα και δημιουργία σε μια κοινότητα καλλιτεχνών, επιμελητών και επαγγελματιών του χώρου των τεχνών, από την Αθήνα έως το Δελχί και από το Λος Άντζελες και τον Καναδά έως την Παλαιστίνη, το Onassis AiR ανακοινώνει τη δεύτερη χρονιά του με ένα νέο κάλεσμα.

Το ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής για το Onassis AiR (Artists-in-Residence) 2020/21 (Το σχολείο των Αέναων Δοκιμών) προσκαλεί, από τις 30 Μαρτίου έως τις 24 Απριλίου (17:00 ώρα Ελλάδας), καλλιτέχνες, designers, επιμελητές, ακτιβιστές, κολεκτίβες, παιδαγωγούς που αψηφούν το ακαδημαϊκό κατεστημένο, νομικούς, δημιουργούς περφόρμανς, οικονομολόγους, σκηνοθέτες, φιλοσόφους και άλλους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται, για μια κοινή διερεύνηση δύο θεματικών, τις οποίες το πρόγραμμα θεωρεί επείγον να διερευνήσει τον δεύτερο χρόνο ύπαρξής του. Το Φθινόπωρο (από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2020) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να στοχαστούν και να δημιουργήσουν με θέμα έμπνευσης τις ταυτότητες (Identities Annihilated), με συντονίστρια τη θεωρητικό της περφόρμανς, Υπατία Βουρλούμη, ενώ την Άνοιξη (από Φεβρουάριο έως Μάιο 2021) οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνδράμουν στο ερευνητικό θέμα οικολογίες (Everything Equally Evolved), με συντονιστή τον συγγραφέα και καλλιτέχνη James Bridle.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, με ή χωρίς ακαδημαϊκούς τίτλους, που ζουν στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στον κόσμο – αλλά που να μπορούν να βρίσκονται στην Αθήνα στο χρονικό διάστημα του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν εκτενή ενασχόληση στο πλαίσιο της πρακτικής τους με το ένα από τα δύο ερευνητικά θέματα που θα διερευνηθούν το 2020/21, να επιζητούν τη συλλογική έρευνα και συνύπαρξη με τους άλλους συμμετέχοντες χωρίς ιεραρχικές δομές και να επιθυμούν να εργαστούν σε ένα μη ομοιογενές συλλογικό περιβάλλον, που θα περιλαμβάνει ομάδες επαγγελματιών από διαφορετικούς κλάδους και πρακτικές. Κάθε συμμετέχων θα λάβει ερευνητική αμοιβή ύψους 2.500 ευρώ.

Η δομή του κάθε προτεινόμενου ερευνητικού θέματος για το Φθινόπωρο του 2020 και την Άνοιξη του 2021 θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα επιλεγούν για καθένα από τα δύο Movements που συγκροτούν κάθε κύκλο.

Κάθε Movement (δύο ανά περίοδο) θα αποτελείται από πέντε (5) έως έξι (6) συμμετέχοντες, οι οποίοι θα εμπλακούν σε μια εντατική περίοδο συλλογικής μελέτης και διερεύνησης διάρκειας έξι (6) εβδομάδων. Ο καθένας καλείται να φέρει το δικό του «εργαλείο», υπό τη μορφή της τρέχουσας πρακτικής του και της έρευνας που προτείνει, η οποία θα πρέπει να ασχολείται σαφώς με μια από τις προτεινόμενες ερευνητικές θεματικές, με επείγοντα και οργανικό τρόπο.

Η γλώσσα εργασίας των ερευνητικών ομάδων και για τις δύο περιόδους είναι τα αγγλικά.

Στο πλαίσιο του ανοιχτού καλέσματος συμμετοχής για το 2020/21, το Onassis AiR συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα, με δύο διαφορετικούς τρόπους:

1. Με το Onassis USA, υπό τη διεύθυνση του Vallejo Gantner, καθώς οι δύο ομάδες συμμετεχόντων που θα επιλεγούν, θα είναι σε διάλογο με την επιμελητική ομάδα του Ιδρύματος Ωνάση στη Νέα Υόρκη, με την προοπτική μιας πιθανής αλληλεπίδρασης και συμμετοχής στις διοργανώσεις στις ΗΠΑ το 2021 ή/και το 2022.

2. Με το LMCC (Lower Manhattan Cultural Council) που παρέχει υπηρεσίες, δημιουργεί δίκτυα και προσφέρει χώρο στους καλλιτέχνες και στην κοινότητα από το 1973, με προγράμματα καλλιτεχνικής φιλοξενίας, επιχορηγήσεις καλλιτεχνών, ευκαιρίες παρουσίασης καλλιτεχνικών έργων. Πέρα από τους πέντε (5) συμμετέχοντες που θα επιλεγούν για κάθε Movement μέσω του ανοιχτού καλέσματος συμμετοχής, θα προσκληθούν δύο (2) επιλεγμένοι καλλιτέχνες από το δίκτυο του LMCC, σε συνεργασία με την ομάδα του LMCC, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα δύο (2) Movements του Φθινοπώρου του 2020, ένας (1) σε κάθε ομάδα.

Η επιλογή για το ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής της περιόδου 2020/21 θα γίνει σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο επιλογής θα γίνει από τους τωρινούς συμμετέχοντες στο πρόγραμμα του Onassis AiR για το 2019/20, οι οποίοι δεν θα έχουν πρόσβαση στο όνομα, το φύλο, την ηλικία, το βιογραφικό σημείωμα, τα δικαιολογητικά έγγραφα ή σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία του αιτούντος, αλλά μόνο σε μια ερώτηση που συνδέει την ερευνητική θεματική με την πρακτική του. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου επιλογής, όλες οι αιτήσεις που θα έχουν περάσει από το πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν λεπτομερώς από τους δύο συντονιστές των ερευνητικών θεμάτων για το Φθινόπωρο του 2020 & την Άνοιξη του 2021, την Υπατία Βουρλούμη και τον James Bridle, καθώς και από την ομάδα του Onassis AiR (Ash Bulayev, Νεφέλη Μυρωδιά και Μυρτώ Κατσιμίχα). Αφού ολοκληρωθεί το δεύτερο στάδιο επιλογής, θα προγραμματιστούν συνεντεύξεις με κάθε υποψήφιο που θα έχει περάσει το δεύτερο στάδιο. Μετά τις συνεντεύξεις θα γίνει η τελική επιλογή και όσοι συμμετέχοντες επιλεγούν, θα πληροφορηθούν σε ποιο Movement θα συμμετάσχουν, είτε το Φθινόπωρο του 2020, είτε την Άνοιξη του 2021.

Φθινόπωρο 2020: IDENTITIES ANNIHILATED

Movement I: 14 Σεπτεμβρίου – 25 Οκτωβρίου 2020

Movement II: 2 Νοεμβρίου – 13 Δεκεμβρίου 2020

Άνοιξη 2021: EVERYTHING EQUALLY EVOLVED

Movement III: 17 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου 2021

Movement IV: 7 Απριλίου – 19 Μαΐου 2021

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2020: IDENTITIES ANNIHILATED

Συντονίστρια: Υπατία Βουρλούμη

Κατά τη διάρκεια του Infinite Rehearsals: Movement I & II, οι συμμετέχοντες θα αναζητήσουν τρόπους απομάκρυνσης από τη διαφάνεια των ταυτοτήτων και τη συνεχή αναγωγή σε αυτές. Θα εξασκηθούν σε μια μεθοδολογική δομή συλλογικής μελέτης και πειραματισμού, η οποία εμπνέεται αισθητικά και ποιητικά από μη γραμμικές, συνειρμικές αρχές. Αφού θα βρίσκονται στη μεσογειακή ακτή και σε μια πόλη που έχει συγκροτηθεί ως η αρχαία κοιτίδα του Δυτικού πολιτισμού και της λευκής υπεροχής, είναι κρίσιμο να σκεφτούν την έννοια της ιστορικής ταυτότητας ως μιας επιτέλεσης, ως μεθόδου, και όχι ως κατάστασης. Με άλλα λόγια, θα ασχοληθούν με ερωτήματα που αφορούν το πράττειν και όχι το γνωρίζειν ή το είναι, θα στραφούν στις ζωντανές κληρονομιές της αποικιακής και αντιαποικιακής ιστορίας, και όχι σε οντολογικές αξιώσεις, θα αρνηθούν τον γραμμικό χρόνο, θα ασπαστούν την αδιαφάνεια και την κίνηση της ελευθερίας, θα εξασκηθούν στην αποταύτιση. Θα διερωτηθούν: Πώς εμπλεκόμαστε όλες/-οι, με όρους κβαντικής φυσικής, σε μια πλανητική «διαφορά χωρίς διαχωριστικότητα», όπως γράφει η Denise Ferreira da Silva; Πώς είμαστε πάντα και ήδη «ενικοί-πληθυντικοί» (Jean-Luc Nancy), στο αλλού και το αλλιώς; Πώς μπορούμε να καταστρέψουμε τις παγιωμένες έννοιες και κατηγορίες του διαχωρισμού που είναι εγγενείς στον φυλετικό καπιταλισμό, μέσα από την αισθητική μιας μετασχηματιστικής λειτουργίας της ιστορίας και του χρόνου, μέσα από την αισθητική φαντασία και τις πραγματώσεις της ως μετασχηματιστικών δυνάμεων υπέρ της κατάργησης; Πώς μοιραζόμαστε πάντα και ήδη το μη κοινόχρηστο, το ανεκτίμητο, το ανυπολόγιστο;

ΑΝΟΙΞΗ 2021: EVERYTHING EQUALLY EVOLVED

Συντονιστής: James Bridle

Κατά τη διάρκεια του Infinite Rehearsals: Movement III & IV, οι συμμετέχοντες θα ερευνήσουν συλλογικά, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω ερωτήματα: Πώς μπορούμε να φανταστούμε διαφορετικά τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας για να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα; Πώς επανεπιβεβαιώνουμε τη σημασία της κοινότητας, χτίζοντας παράλληλα δεσμούς αλληλεγγύης με τον κόσμο πέραν του ανθρώπινου; Πώς θα ήταν αν παίρναμε τη νοημοσύνη των ζώων, των φυτών και των οικοσυστημάτων εξίσου σοβαρά με τη νοημοσύνη των έξυπνων μηχανών; Ποια είναι η σχέση μεταξύ των δικτύων διανομής και της κατανομής της εξουσίας; Πώς μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε με αισθητικά συστήματα διαφορετικά από το δικό μας; Και γιατί είναι τόσο κρίσιμο να το κάνουμε αυτό εδώ και τώρα, στις παρυφές της Μεσογείου, μα και σε άλλα, πιθανά μέλλοντα;

Λίγα λόγια για τους συντονιστές κάθε κύκλου

ΥπατίαΒουρλούμη

Είναι θεωρητικός της περφόρμανς. Στα ενδιαφέροντά της εμπίπτουν: η αντιαποικιακή, φεμινιστική, κριτική φυλετική και queer θεωρία· η ινδονησιακή και νεοελληνική πολιτισμική παραγωγή· οι φιλοσοφίες της γλώσσας· οι θεωρίες αισθητικής, μουσικής και ποιητικής· και οι σπουδές ήχου. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο τμήμα Σπουδών Περφόρμανς του NYU και ήταν μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Interweaving Performance Cultures του Freie Universit?t στο Βερολίνο και στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Αθήνα. Είναι συντάκτρια του ειδικού τεύχους “On Institutions” του περιοδικού Performance Research και έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά, καταλόγους τέχνης και συλλογικούς τόμους, συμπεριλαμβανομένων των Women & Performance, Ephemera και Theatre Journal. Έχει συγγράψει, μαζί με τη Sandra Ruiz, ένα βιβλίο για την αισθητική της αντήχησης (υπό έκδοση από τη Minor Compositions) και ολοκληρώνει μια μονογραφία για τη μετααποικιακή ινδονησιακή παραγλώσσα. Διδάσκει κριτική θεωρία στο MA Art Praxis του Dutch Art Institute.

James Bridle

Συγγραφέας και καλλιτέχνης, που αντλεί από διάφορες τεχνολογίες και κλάδους για την πρακτική του. Έχει λάβει αναθέσεις για έργα τέχνης από γκαλερί και ιδρύματα και έχει εκθέσει τη δουλειά του ανά τον κόσμο και στο Ίντερνετ. Κείμενά του για τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και τα δίκτυα έχουν εμφανιστεί σε περιοδικά και εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένων των Wired, The Atlantic, New Statesman, Guardian και Observer. Το βιβλίο του, New Dark Age (Νέος Μεσαίωνας), για την τεχνολογία, τη γνώση και το τέλος του μέλλοντος, εκδόθηκε από τη Verso (Ηνωμένο Βασίλειο & ΗΠΑ) το 2018 –μέσα στη χρονιά θα εκδοθεί και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μεταίχμιο–, ενώ έγραψε και παρουσίασε το "New Ways of Seeing" (Νέοι τρόποι να βλέπεις) για το BBC Radio 4 το 2019. Για το έργο του έχει λάβει Τιμητική Αναφορά στα Prix Ars Electronica 2013, Βραβείο Αριστείας στο Japan Media Arts Festival 2014, Τιμητική Αναφορά στο CERN COLLIDE 2016 και υποψηφιότητα για το Future Generation Art Prize 2014. Κέρδισε το Design Museum Graphics Design of the Year το 2014. Ήταν στη λίστα με τους 1.000 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στο Λονδίνο της εφημερίδας EveningStandard για το 2007 και στη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στην Ευρώπη του περιοδικού Wired για το 2015. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές πληροφορικής και γνωσιακής επιστήμης στο University College του Λονδίνου. Η διπλωματική εργασία που εκπόνησε αφορούσε δημιουργικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης.

Σχετικά με το OnassisAiR

Το Onassis AiR είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση, αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο πυλώνων του Ιδρύματος, του Onassis Culture & του Onassis Education. Με αποστολή του την πρόσβαση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων στα αγαθά της υγείας, της παιδείας και του πολιτισμού, το Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει διαχρονικά την εκπαίδευση, με 7.000 υποτροφίες για διδακτορικές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε διάφορα ερευνητικά πεδία, επενδύοντας σε κάθε άνθρωπο που σκέφτεται με περιέργεια. Ταυτόχρονα, πάνω από 1.000 καλλιτέχνες που απελευθερώνουν τις δυνάμεις τους έχουν ήδη τη στήριξη του Ιδρύματος Ωνάση λαμβάνοντας υποτροφία. Επίσης, 60 και πλέον παραγωγές της Στέγης ταξιδεύουν στο εξωτερικό, παρουσιάζοντας την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, στην καλύτερη εκδοχή της. Ένα ανήσυχο Ίδρυμα, που στηρίζει τις ανάγκες των καλλιτεχνών στο επόμενο επίπεδο, παρουσιάζει το πρόγραμμα Onassis AiR (Artists-in-Residence).

Το Onassis AiR σχεδιάστηκε και λειτουργεί από τον Διευθυντή του Onassis AiR, Ash Bulayev, και τη Δημιουργική Παραγωγό/Δραματουργό του Προγράμματος, Νεφέλη Μυρωδιά.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις βασικές αρχές και τη δεοντολογία του Onassis AiR εδώ: https://www.onassis.org/initiatives/onassis-future/residencies/onassis-air/dna

Πληροφορίες OnassisAiR Φρυνίχου 16Α

air@onassis.org

https://www.onassis.org/el/initiatives/onassis-future/residencies/onassis-air

Για όσο διάστημα παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του καλέσματος συμμετοχής, εάν έχετε απορίες για την αίτηση ή για οτιδήποτε άλλο σχετικά με τη φύση του προγράμματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο air@onassis.org , έως και τις 24 Απριλίου 2020, 17:00 ώρα Ανατολικής Ευρώπης (GMT +3).

Όλοι οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν μέσω email για την έκβαση της αίτησής τους, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020.

κολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης

https://www.onassis.org/el/open-calls/onassis-air-2020-21-school-infinite-rehearsals