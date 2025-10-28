Οπαδικό επεισόδιο στην Πάτρα: Ανήλικος μαχαίρωσε και τραυμάτισε 17χρονο - Real.gr

Ένας 17χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας χθες το βράδυ, όταν δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι από συνομήλικό του.

Το αιματηρό επεισόδιο έγινε γύρω στις 23:30. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ένας 17χρονος είδε το έμβλημα αντίπαλης ομάδας, πλησίασε τον άλλο και άρχισε να του επιτίθεται με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καβγάς, στη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκε ο ένας από τους ανηλίκους. Ο 17χρονος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης του μαχαιρώματος συνελήφθη, όπως και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας. Ο 17χρονος κατηγορείται για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βλάβης, και παράβαση του νόμου περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το προηγούμενο διήμερο, 26 και 27 Οκτωβρίου 2025, συνελήφθησαν στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οκτώ άνδρες εκ των οποίων ο ένας 16χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της συμπλοκής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομιά, προχθές το απόγευμα στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, ομάδα είκοσι ατόμων επιτέθηκε στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, με αποτέλεσμα την συμπλοκή τους και τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ανδρών, οι οποίοι διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε Νοσοκομείο της Πάτρας, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ενεργώντας επιστάμενες αναζητήσεις και έρευνες ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία των οκτώ – μέχρι στιγμής – εμπλεκόμενων στη συμπλοκή και τους συνέλαβαν.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.