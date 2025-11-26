ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτές είναι οι ποινές στους 14 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις - Real.gr

της Άννας Κανδύλη

Σε ποινές φυλάκισης από δέκα έως δεκαοκτώ μηνών, όλες με τριετή αναστολή, καταδικάστηκαν οι 14 κατηγορούμενοι για λήψη παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κατά την εκφώνηση της απόφασης, ανακοίνωσε ότι απορρίπτονται τα αιτήματα για χορήγηση ελαφρυντικών, εκτός του 8ου κατηγορούμενου, στον οποίο αναγνωρίστηκε αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας καθώς επέτρεψε τα χρήματα της επιδότησης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενοχή και των 14 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις πρότεινε ο Ευρωπαίος εισαγγελέας – Τι έδειξε η έρευνα

Νωρίτερα, ο Ευρωπαίος εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την ενοχή των 14 κατηγορούμενων, υπογράμμισε ότι η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πρωτοβουλία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διενήργησε ελέγχους μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του. Σε πολλές από τις δηλώσεις, τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν ως μισθωμένα μόνο για μία χρονιά, ενώ το μηνιαίο ενοίκιο περιοριζόταν σε ευτελή ποσά όπως 10 ή 30 ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι εκμισθωτές είχαν δηλώσει τις εκτάσεις ως ιδιοκτησία τους για μία και μόνο φορολογική χρήση. «Για την πρώτη κατηγορουμένη διαπιστώθηκε ότι οι εκτάσεις που δηλώθηκαν στη Ροδόπη, τα προηγούμενα έτη είχαν χρησιμοποιηθεί στην τεχνική λύση. Το μηνιαίο μίσθωμα ήταν 30 ευρώ μηνιαίως!

Ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε εκτάσεις στα Γρεβενά, όπου και πάλι τα προηγούμενα έτη είχαν διανεμηθεί σε 15 κτηνοτρόφους. Το συνολικά μίσθωμα ήταν 10 ευρώ μηνιαίως και δεν διαπιστώθηκε ζωικό κεφάλαιο για εκμετάλλευση των βοσκότοπων.

Ο τρίτος κατηγορούμενος δήλωσε αγροτεμάχια στο Γαλαξίδι Φωκίδας, ενώ το προηγούμενο έτος και πάλι είχαν κατανεμηθεί σε 14 κτηνοτρόφους. Ο φερόμενος ως εκμισθωτής το είχε δηλώσει επίσης μόνο μία χρονιά στο Ε9 του.

Ο τέταρτος κατηγορούμενος ενοικίασε με 10 ευρώ μηνιαίως, εκτάσεις στα Γρεβενά που και πάλι είχαν μοιραστεί τα προηγούμενα χρόνια σε κτηνοτρόφους», σημείωσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κερδίσατε το τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου» – Ο διάλογος Αποστολάκη με Σεμερτζίδου

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Σεμερτζίδου: Δεν ήξερα να πάρω άδεια για να οδηγήσω τη Ferrari του συντρόφου μου