ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες σε βάρος του εμπλεκόμενου λογιστή – Τι βρήκαν στο σπίτι του - Real.gr

Σε ποινική αναβάθμιση των κατηγοριών σε βάρος του λογιστή που συνελήφθη για εμπλοκή στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έπειτα από τα ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά την κατ’ οίκον έρευνα.

Της Άννας Κανδύλη

Ο λογιστής κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε βαθμό κακουργήματος.

Κατά την απολογία του καλείται πλέον να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με τα πολυτελή αντικείμενα που εντοπίστηκαν στην κατοικία του – μεταξύ των οποίων επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας, καθώς και αποδεικτικά πολυτελών ταξιδιών στο εξωτερικό.