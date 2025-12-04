Quantcast
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοικτό το σύστημα για διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025, λόγω monitoring - Real.gr
real player

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοικτό το σύστημα για διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025, λόγω monitoring

18:30, 04/12/2025
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοικτό το σύστημα για διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025, λόγω monitoring

Όσοι προβούν σε διορθώσεις έως και 8 Δεκεμβρίου θα ληφθούν υπ' όψιν στις πληρωμές του Δεκεμβρίου, ενώ για τους υπόλοιπους, θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.

Ανοικτό είναι το σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2025) προκειμένου οι παραγωγοί να πραγματοποιήσουν διορθώσεις στα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί ως «αγρανάπαυση» ή «κοπτολίβαδο», όπως γνωστοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με δυνατότητα υποβολής διορθώσεων να παραμείνει ενεργή έως και τις 24 Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι όσοι προβούν σε διορθώσεις έως και 8 Δεκεμβρίου θα ληφθούν υπ’ όψιν στις πληρωμές του Δεκεμβρίου, ενώ για τους υπόλοιπους, θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.

Όπως υπογραμμίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ενεργοποίηση της διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις για όσα αγροτεμάχια δεν ανιχνεύθηκε η απαιτούμενη γεωργική δραστηριότητα (άροση ή κοπή) κατά την περίοδο 1/1/2025 – 15/10/2025 από το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS – Area Monitoring System), όπως επιβάλλει το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.

Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις το AMS εντόπισε καλλιέργεια διαφορετική από τη δηλωθείσα, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις διορθώσεις τόσο για λόγους επιλεξιμότητας, όσο και για την ορθή απεικόνιση των χρήσεων γης.

Για τον σκοπό αυτό όπως καταλήγει ο Οργανισμός Πληρωμών, έχει αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς κατάλογος με τα αγροτεμάχια που απαιτούν επανεξέταση. Μετά την ολοκλήρωση των διορθώσεων, τα στοιχεία θα επαναξιολογηθούν κι εν συνεχεία από το AMS θα παραχθούν επικαιροποιημένα αποτελέσματα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Σφοδρή κακοκαιρία χτυπά αυτήν την ώρα την Αττική - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Σφοδρή κακοκαιρία χτυπά αυτήν την ώρα την Αττική - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

17:28 04/12
Χρ.Μαγειρίας: «Δεν έχω κλέψει και δεν χρωστάω σε κανέναν τα αυτοκίνητα μου - Το δικαστήριο με αθώωσε για τις καταγγελίες Βάρρα»

Χρ.Μαγειρίας: «Δεν έχω κλέψει και δεν χρωστάω σε κανέναν τα αυτοκίνητα μου - Το δικαστήριο με αθώωσε για τις καταγγελίες Βάρρα»

18:20 04/12
Κακοκαιρία Byron: Βροχές και κατολισθήσεις στη Λακωνία, πλημμύρες στη Ζάκυνθο - Μηνύματα από το 112 - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Κακοκαιρία Byron: Βροχές και κατολισθήσεις στη Λακωνία, πλημμύρες στη Ζάκυνθο - Μηνύματα από το 112 - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

15:02 04/12
Απάντηση ΥΕΘΑ στην Τουρκία: Πράττουμε το αυτονόητο, η Ελλάδα δεν απειλεί, δεν αγνοούμε το casus belli

Απάντηση ΥΕΘΑ στην Τουρκία: Πράττουμε το αυτονόητο, η Ελλάδα δεν απειλεί, δεν αγνοούμε το casus belli

17:30 04/12
Τροχαίο στη Λούτσα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος μετά την απολογία του - Τι υποστήριξε

Τροχαίο στη Λούτσα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος μετά την απολογία του - Τι υποστήριξε

14:42 04/12
Κακοκαιρία «Byron»: Ηχησε το 112 στην Αττική – «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

Κακοκαιρία «Byron»: Ηχησε το 112 στην Αττική – «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

19:07 04/12
Κακοκαιρία Byron: Στον «αέρα» το παιχνίδι μπάσκετ του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ

Κακοκαιρία Byron: Στον «αέρα» το παιχνίδι μπάσκετ του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ

18:58 04/12
Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

10:00 30/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved