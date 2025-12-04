ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοικτό το σύστημα για διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025, λόγω monitoring - Real.gr

Όσοι προβούν σε διορθώσεις έως και 8 Δεκεμβρίου θα ληφθούν υπ' όψιν στις πληρωμές του Δεκεμβρίου, ενώ για τους υπόλοιπους, θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.

Ανοικτό είναι το σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2025) προκειμένου οι παραγωγοί να πραγματοποιήσουν διορθώσεις στα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί ως «αγρανάπαυση» ή «κοπτολίβαδο», όπως γνωστοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με δυνατότητα υποβολής διορθώσεων να παραμείνει ενεργή έως και τις 24 Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι όσοι προβούν σε διορθώσεις έως και 8 Δεκεμβρίου θα ληφθούν υπ’ όψιν στις πληρωμές του Δεκεμβρίου, ενώ για τους υπόλοιπους, θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.

Όπως υπογραμμίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ενεργοποίηση της διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις για όσα αγροτεμάχια δεν ανιχνεύθηκε η απαιτούμενη γεωργική δραστηριότητα (άροση ή κοπή) κατά την περίοδο 1/1/2025 – 15/10/2025 από το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS – Area Monitoring System), όπως επιβάλλει το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.

Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις το AMS εντόπισε καλλιέργεια διαφορετική από τη δηλωθείσα, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις διορθώσεις τόσο για λόγους επιλεξιμότητας, όσο και για την ορθή απεικόνιση των χρήσεων γης.

Για τον σκοπό αυτό όπως καταλήγει ο Οργανισμός Πληρωμών, έχει αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς κατάλογος με τα αγροτεμάχια που απαιτούν επανεξέταση. Μετά την ολοκλήρωση των διορθώσεων, τα στοιχεία θα επαναξιολογηθούν κι εν συνεχεία από το AMS θα παραχθούν επικαιροποιημένα αποτελέσματα.

