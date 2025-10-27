ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογείται ο λογιστής για τις παράνομες επιδοτήσεις - Προφυλακίστηκαν 11 κατηγορούμενοι - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

της Άννας Κανδύλη

Ένας ακόμη κρίθηκε προφυλακιστέος σήμερα ανεβάζοντας τον αριθμό εκείνων που πήραν το δρόμο για την φυλακή στους 11.

Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του άλλος κατηγορούμενος από τους συνολικά έξι που αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ενώπιον του ανακριτή φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet σε συγκατηγορούμενό του που τους χρησιμοποίησε δηλώνοντας στο όνομά του αγροτεμάχια τα οποία ο ίδιος ουδέποτε είχε στην κατοχή του.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράνομες επιδοτήσεις και για το 2025

Μεταξύ αυτών που απολογούνται σήμερα είναι και ο λογιστής στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην οργάνωση καθώς φέρεται να κατείχε την τεχνογνωσία για την διαχείριση των ψευδών δηλώσεων και την υποβολή αιτήσεων προς είσπραξη παράνομων ενισχύσεων.

Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος – Τι είπε στην απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα τα Γιαννιτσά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε μέρος των πράξεων που του αποδίδονται, απορρίπτοντας ωστόσο τον χαρακτηρισμό της «εγκληματικής οργάνωσης» και υποστηρίζοντας ότι άλλοι εμπλεκόμενοι επιχειρούν να καλυφθούν πίσω από τη δική του δίωξη.

«Παραδέχομαι όσα έχω κάνει, όμως με κατηγορείτε για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όσα έχουν γίνει από πολλούς να βαφτίζονται εγκληματική οργάνωση. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στον λογαριασμό του δεν μπορεί να ταυτίζεται με δική μου ευθύνη. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά», φέρεται να είπε ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι η πρώην σύζυγος του κατηγορούμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) τίθεται με απόφαση των δικαστικών αρχών, μετά την απολογία της, η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η γυναίκα απολογήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή αρνούμενη το κατηγορητήριο που της αποδίδει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση παράνομων εσόδων. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, δεν γνώριζε την δραστηριότητα που αποδίδεται στον πρώην σύζυγο της.

“Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα” απαντά στις κατηγορίες η κατηγορούμενη.

“Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου” είπε στον δικαστικό λειτουργό.