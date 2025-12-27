ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί ενός ακόμα αγροτοσυνδικαλιστή για παράνομες επιδοτήσεις - «Απαράδεκτη ενέργεια» - Real.gr

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου πήρε κανονικά όλες τις νόμιμες επιδοτήσεις και τώρα βλέπει μηδενικό υπόλοιπο.

Τους τραπεζικούς λογαριασμούς ενός ακόμη αγροτοσυνδικαλιστή εξαιτίας επιδοτήσεων που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δέσμευσαν οι αρχές.

Πρόκειται για τον Γιώργο Μπότα, γενικό γραμματέα του αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας.

«Αφού με πλήρωσαν, μετά από τόσο ενδελεχή έλεγχο, πώς γίνεται μετά από πέντε ημέρες εγώ να είμαι εγκληματίας;» είπε ο αγροτοσυνδικαλιστής.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής κάνει λόγο για «απαράδεκτη ενέργεια». «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και να βρω το λόγο. Έτυχε και το ανακάλυψα, δεν έχω καμία ειδοποίηση στα χέρια μου, δεν γνώριζα τίποτα. Επικοινώνησα με την τράπεζα και μου λένε ότι κατασχέθηκαν βάσει της διάταξης 6772 που αφορά οικονομικό έγκλημα, από το ελληνικό FBI», δήλωσε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων

«Υποτίθεται ότι αυτές οι πληρωμές άργησαν γιατί ελέγχθηκαν εις διπλούν όλα, λόγω της επέμβασης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Άρα αφού με πλήρωσαν, μετά από τόσο ενδελεχή έλεγχο, πώς γίνεται μετά από πέντε ημέρες εγώ να είμαι εγκληματίας;» πρόσθεσε.