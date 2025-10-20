ΟΠΕΚΕΠΕ: «Διαπίστωσα σοβαρές παρατυπίες σε 99 ΑΦΜ» - Real.gr

Με τη κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η δίκη του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά και της επί σειρά ετών επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Αθανασίας Ρέππα.

της Άννας Κανδύλη

Κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου από κοινού, υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατά συρροή και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό πλημμελήματος.

Η υπόθεση αφορά σε φάκελο με ελέγχους αιτήσεων για βοσκοτόπια από το εθνικό απόθεμα της περιόδου 2019 – 2020 που είχε διενεργήσει η κ. Τυχεροπούλου, τότε προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα ευρήματα τους να μην διαβιβάζονται ποτέ στη Δικαιοσύνη από τον κ. Μελά παρά το γεγονός ότι η κα Τυχεροπούλου το ζητούσε στην έκθεση που είχε συντάξει.

Όπως είπε η μάρτυρας, ήταν υπεύθυνη για τον έλεγχο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. «Ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Γρηγόρης Βάρρας, μου ανέθεσε πρόσθετους ελέγχους για το Εθνικό Απόθεμα 2019–2020, καθώς υπήρχαν ενδείξεις καταχρηστικών δηλώσεων βοσκοτόπων».

Περιγράφοντας τη διαδικασία, ανέφερε ότι κάθε χρόνο υποβάλλονται περίπου 650.000 αιτήσεις επιδοτήσεων, από τις οποίες εγκρίνονται γύρω στις 550.000, με συνολικά ποσά ενισχύσεων που αγγίζουν τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κ. Τυχεροπούλου ξεκίνησε τους ελέγχους στις 4 Σεπτεμβρίου 2020, ερευνώντας φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ) δικαιούχων. «Διαπίστωσα σοβαρές παρατυπίες σε 99 ΑΦΜ», είπε χαρακτηριστικά. «Οι εκτάσεις που δηλώνονταν δεν βρίσκονταν στην κατοχή αυτών που έπαιρναν την επιδότηση. Άλλος τις δήλωνε μια χρονιά, άλλος την επόμενη. Επρόκειτο καθαρά για τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων».

Πρόεδρος: Τι είδους παρατυπίες εντοπίσατε συγκεκριμένα;

Μάρτυρας: «Για παράδειγμα, δηλώνονταν βοσκοτόπια χωρίς να υπάρχει ζωικό κεφάλαιο. Ή έδρα στην Κρήτη και αγροτεμάχια στη Φλώρινα ή την Καστοριά, χωρίς καμία λογική σύνδεση. Οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων “ανακυκλώνονταν” κάθε χρόνο για να ξεπερνούν τους ελέγχους».

Το πόρισμα και η «εξαφάνιση» των ευρημάτων



Η κ. Τυχεροπούλου παρέδωσε το πόρισμά της στην τότε διοίκηση του οργανισμού. «Έδωσα την έκθεση στην κ. Αδαμοπούλου, προκειμένου να την παραδώσει στον κ. Βάρρα. Ο ίδιος είχε δώσει ρητή εντολή να διαβιβαστούν τα ευρήματα στη Δικαιοσύνη». Ωστόσο, ο κ. Βάρρας αποχώρησε από τη θέση του τον Νοέμβριο του 2020.

«Λίγες ημέρες μετά, έλαβα email από τον γενικό διευθυντή, κ. Λαμπρόπουλο, να παραδώσω τους φακέλους στον κ. Μελά και στην κ. Ρέππα. Συγκέντρωσα τα στοιχεία και τα παρέδωσα στις 17 Νοεμβρίου στο γραφείο του κ. Μελά. Εκείνη τη στιγμή ήρθε και η κ. Ρέππα». Από εκείνο το σημείο, «άρχισαν τα περίεργα», όπως είπε.

«Την ίδια μέρα, διαπίστωσα ότι μου είχε αφαιρεθεί η δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα. Είδα, επίσης, πως τα έντυπα που είχα καταχωρίσει άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και να εμφανίζονται με διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που είχα καταλήξει εγώ».

Πρόεδρος: Τι εννοείτε όταν λέτε ότι πολλαπλασιάζονταν;

Μάρτυρας: «Είχα καταχωρίσει ένα έντυπο ελέγχου και ξαφνικά έβλεπα οκτώ, με το όνομά μου, αλλά με διαφορετικά συμπεράσματα. Τα αρνητικά έντυπα είχαν μπροστά τον κωδικό –1, που αργότερα έμαθα ότι δεν λαμβανόταν υπόψη. Και όλοι οι έλεγχοι μου δόθηκαν για “επανέλεγχο”».

Απειλές και απαξίωση

Η μάρτυρας τόνισε ότι αρχικά δεν υποψιάστηκε σκοπιμότητα, αλλά στη συνέχεια ένιωσε ότι μπήκε στο στόχαστρο. «Με απέκλεισαν υπηρεσιακά», κατέθεσε. «Διαδιδόταν ότι είμαι “τρελή” και ότι δημιουργώ προβλήματα στον οργανισμό. Μου μετέφεραν ότι ο κ. Μελάς το είχε πει αυτό σε συζητήσεις, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Υπάρχει φόβος στον οργανισμό, πολλοί δεν μιλούν».

Η ίδια υποστήριξε ότι δέχτηκε προσωπική απειλή από αγρότη που περιλαμβανόταν στα ευρήματά της.

«Με πλησίασε ο κ. Ξυλούρης ( σ.σ Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως Φραπές») και μου είπε θυμωμένος πως, αν είναι να κλείσει το σπίτι του, θα το κάνει ο ίδιος».

Η κ. Τυχεροπούλου ανέφερε επίσης πως ορισμένοι από τους ελέγχους της έχουν ήδη δικαιωθεί από τα δικαστήρια, ενώ τα επίμαχα ΑΦΜ ερευνώνται πλέον από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Παρά ταύτα, όπως είπε, τον Δεκέμβριο του 2023 απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της με αιτιολογία «υπηρεσιακής ανεπάρκειας».