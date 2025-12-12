ΟΠΕΚΕΠΕ: Εισαγγελική παρέμβαση για τη σιωπή του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική - Ερευνάται για ψευδή κατάθεση και απείθεια - Real.gr

Εντολή για την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί η στάση του Γιώργου Ξυλούρη του επονομαζόμενου και «Φραπέ», ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της βουλής όπου κλήθηκε ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας.

της Άννας Κανδύλη

Ο Γ. Ξυλούρης αρνήθηκε να απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις των βουλευτών επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής παρόλο που δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, που διατάχθηκε αμέσως μόλις η βουλή διαβίβασε τα σχετικά έγγραφα, θα διερευνηθεί αν έχει τελέσει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, βάση της παραγγελίας, θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νόμο το αυτόφωρο λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα.

Η διενέργεια της έρευνας ανατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Επιπλέον, καλείται ως ύποπτος για απείθεια στο πλαίσιο άλλης προκαταρκτικής έρευνας που είχε ξεκινήσει επειδή την προηγούμενη φορά που είχε κληθεί στην Εξεταστική δεν εμφανίστηκε καθόλου.