ΟΠΕΚΕΠΕ: Εισαγγελική παρέμβαση για τη σιωπή του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική - Ερευνάται για ψευδή κατάθεση και απείθεια - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο Γ. Ξυλούρης αρνήθηκε να απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις των βουλευτών επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, παρόλο που δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.
- Στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας, που διατάχθηκε αμέσως μόλις η βουλή διαβίβασε τα σχετικά έγγραφα, θα διερευνηθεί αν έχει τελέσει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.
- Σε μια τέτοια περίπτωση, βάση της παραγγελίας, θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, η οποία, σύμφωνα με το νόμο, λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα.
Ο Γ. Ξυλούρης αρνήθηκε να απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις των βουλευτών επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής παρόλο που δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, που διατάχθηκε αμέσως μόλις η βουλή διαβίβασε τα σχετικά έγγραφα, θα διερευνηθεί αν έχει τελέσει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, βάση της παραγγελίας, θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νόμο το αυτόφωρο λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα.
Η διενέργεια της έρευνας ανατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Επιπλέον, καλείται ως ύποπτος για απείθεια στο πλαίσιο άλλης προκαταρκτικής έρευνας που είχε ξεκινήσει επειδή την προηγούμενη φορά που είχε κληθεί στην Εξεταστική δεν εμφανίστηκε καθόλου.