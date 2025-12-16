Quantcast
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες άλλες δύο κατηγορούμενες για τις παράνομες επιδοτήσεις - Τι δήλωσε η πεθερά του «αρχηγού» - Real.gr
real player

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες άλλες δύο κατηγορούμενες για τις παράνομες επιδοτήσεις – Τι δήλωσε η πεθερά του «αρχηγού»

18:26, 16/12/2025
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες άλλες δύο κατηγορούμενες για τις παράνομες επιδοτήσεις – Τι δήλωσε η πεθερά του «αρχηγού»

Σύνοψη από το

  • Μία αγρότισσα αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αρνούμενη όσα της αποδίδονται.
  • Ελεύθερη με την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 60.000 ευρώ αφέθηκε η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού, η οποία επικαλέστηκε την ηλικία της και την έλλειψη εξοικείωσης με την τεχνολογία.
  • Με την ίδια εγγυοδοσία αφέθηκε ελεύθερη και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού, υποστηρίζοντας ότι είχε παραχωρήσει στον γιο της τη διαχείριση της περιουσίας της και υπέγραφε έγγραφα κατόπιν δικών του οδηγιών.
Ελεύθερες αφέθηκαν δύο ακόμη κατηγορούμενες στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή.
Της Άννας Κανδύλη

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία αγρότισσα, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη αρνήθηκε όσα της αποδίδονται.

Νωρίτερα, ελεύθερη με την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 60.000 ευρώ αφέθηκε η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος. Κατά την απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση της διαδικασίας, επικαλούμενη την ηλικία της και την έλλειψη εξοικείωσης με την τεχνολογία, ενώ, όπως ανέφερε, είχε αναθέσει τη διαχείριση των υποθέσεών της στα παιδιά της.

Ελεύθερη με την ίδια εγγυοδοσία είχε αφεθεί νωρίτερα και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε παραχωρήσει στον γιο της τη διαχείριση της περιουσίας της και υπέγραφε έγγραφα κατόπιν δικών του οδηγιών.

Για σήμερα αναμένονται οι απολογίες ακόμη δύο κατηγορουμένων. Οι υπόλοιποι θα απολογηθούν αύριο και την Πέμπτη.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κ. Χατζηδάκης: Επιστρέφουν 160 εκατομμύρια ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τη βασική ενίσχυση

Κ. Χατζηδάκης: Επιστρέφουν 160 εκατομμύρια ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τη βασική ενίσχυση

18:46 16/12
Κυψέλη: «Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρό, θέλω να τη βοηθήσω» - Τι λέει η μητέρα της 16χρονης που μαχαίρωσε την 14χρονη

Κυψέλη: «Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρό, θέλω να τη βοηθήσω» - Τι λέει η μητέρα της 16χρονης που μαχαίρωσε την 14χρονη

18:45 16/12
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες άλλες δύο κατηγορούμενες για τις παράνομες επιδοτήσεις - Τι δήλωσε η πεθερά του «αρχηγού»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες άλλες δύο κατηγορούμενες για τις παράνομες επιδοτήσεις - Τι δήλωσε η πεθερά του «αρχηγού»

18:26 16/12
Χαλάνδρι: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη - «Σβήσε το όχημα, τα χέρια στο ταμπλό»

Χαλάνδρι: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη - «Σβήσε το όχημα, τα χέρια στο ταμπλό»

17:21 16/12
Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Κουτσούμπα στη Βουλή: «Λέτε ψέματα»-«Αλλά αυτή είστε»

Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Κουτσούμπα στη Βουλή: «Λέτε ψέματα»-«Αλλά αυτή είστε»

17:03 16/12
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συγκλονίζει η σύζυγός του – «Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή»

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συγκλονίζει η σύζυγός του – «Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή»

17:45 16/12
Αίγιο: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου του 43χρονου που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο

Αίγιο: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου του 43χρονου που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο

15:52 16/12
«Κοσμικό Αίνιγμα»: Το μυστηριώδες αντικείμενο που εκπέμπει σήματα κάθε 44 λεπτά

«Κοσμικό Αίνιγμα»: Το μυστηριώδες αντικείμενο που εκπέμπει σήματα κάθε 44 λεπτά

17:15 16/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved