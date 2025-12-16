ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και οι 7 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα - Real.gr

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως και οι υπόλοιποι πέντε που απολογήθηκαν σήμερα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι τελευταίοι δύο κατηγορούμενοι.

Πρόκειται για έναν 46χρονο και έναν 45χρονο στους οποίους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 15.000 ευρώ στον καθένα.

Οι απολογίες των υπόλοιπων 8 που συνελήφθησαν θα συνεχιστούν αύριο και μεθαύριο.