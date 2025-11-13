ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φραπές» και «Χασάπης» μπροστά στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής - Real.gr

Πότε θα εξεταστούν οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

H Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος των μαρτύρων για την άλλη εβδομάδα.

Όπως έγινε γνωστό, την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου θα καταθέσουν ο κ. Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ και η κα Ζωή Πολιτοπούλου υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου θα καταθέσουν ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα Σταύρος Τζεδάκης, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή και την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, θα εμφανιστούν δύο από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης οι Γιώργος Ξυλούρης (φραπές) και Ανδρέας Στρατάκης (χασάπης).

Την πρόταση για την κλήση του «Φραπέ» και του «Χασάπη» στην Επιτροπή είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε αποδεκτή από τα μέλη της Εξεταστικής.