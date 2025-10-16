ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Αντιπροέδρος του Οργανισμού απαντά για τις επιδοτήσεις και το ασυμβίβαστο μετά την αποκάλυψη του ΑΝΤ1 - Real.gr

Ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, τοποθετήθηκε μετά το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 για τον κανονισμό περί σύγκρουσης συμφερόντων, υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα των επιδοτήσεων που λαμβάνει ο ίδιος και η οικογένειά του.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Καϊμακάμης μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός δεν σχετίζεται με τα δικά του καθήκοντα.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση αν υπήρχε ή όχι σύγκρουση συμφερόντων, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε: «Η συγκεκριμένη, αν θέλετε διαδικασία, αποτελεί μέρος των ΣΔΕΠΗ, επί την ουσία αναφερόμαστε σε περιπτώσεις εκείνες με τις οποίες ο Οργανισμός αναθέτει ελεγκτικό έργο σε άλλους φορείς. Και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι άλλοι φορείς; Μπορεί να είναι οι διαχειριστικές αρχές, μπορεί να είναι οι ΔΑΟΚ των Περιφερειών, μπορεί να είναι οι ίδιες οι Περιφέρειες».

Δημοσιογράφος: Άρα η εν λόγω πολιτική σύγκρουση συμφερόντων δεν καλύπτει εσάς που κατέχετε θεσμική θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Καϊμακάμης : Όχι

Παράλληλα, αίσθηση προκαλεί η δήλωση του κ. Καϊμακάμη ότι υπάρχουν κι άλλα στελέχη του Οργανισμού που λαμβάνουν επιδοτήσεις, τόσο οι ίδιοι όσο και μέλη των οικογενειών τους.

«Ο ρόλος μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν αμιγώς διοικητικός, χωρίς πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού ή εμπλοκή σε ελεγκτικές διαδικασίες. Επιτρέψτε μου, όμως, να δηλώσω ρητά και με πλήρη επίγνωση ότι τόσο στελέχη, όσο και ανώτατα υπηρεσιακά στελέχη, λαμβάνουν επιδοτήσεις, είτε (οι) ίδιοι, είτε μέσω μελών των οικογενειών τους, όπως άλλωστε συμβαίνει και με φορείς, στους οποίους ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναθέτει ελεγκτικά καθήκοντα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Πάνο Λαζαράτο, καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, «σύμφωνα και με την πολιτική του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κανονισμό σύμφωνα και με τον νόμο κάνουν δήλωση από την αρχή ότι δεν πρόκειται να κάνουν πράξη, η οποία δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων, κατ’ ακολουθία τέτοιας μορφής δηλώσεις, θα είναι ψευδείς δηλώσεις, ποινικά κολάσιμες».

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κανονισμός του Οργανισμού βρίσκεται στην «γκρίζα» ζώνη κι οι υπάλληλοι έθεταν το ερώτημα «θα απολυθούμε όλοι γιατί παίρνουμε επιδότηση από ένα χωράφι που έχουμε;».

Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφα που έχει στη διάθεσή του ο ΑΝΤ1, ο κανονισμός για τη διαχείριση και αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων ισχύει για όλα τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς εξαιρέσεις και μάλιστα υπάρχουν και φόρμες, υποδείγματα δηλώσεων που οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να υπογράψουν.

Ειδικότερα, το προσωπικό οφείλει να υποβάλει δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 για την προγραμματική περίοδο 2023 έως 2027.