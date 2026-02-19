ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα ευρήματα από την Αρχή για το Ξέπλυμα - Τι εντόπισαν για τον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη - Real.gr

Νέα ευρήματα για αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ προέκυψαν από την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος σχετικά με τον γνωστό αγροτοσυνδικαστή από την Κρήτη Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος έχει προφυλακιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του κατηγορούμενου, για το χρονικό διάστημα 2019–2023, προέκυψε ότι είτε δεν υπέβαλε δηλώσεις πόθεν έσχες είτε κατέθετε ανακριβή στοιχεία.

Από την Αρχή ελέγχθηκαν και τα οικονομικά στοιχεία της συζύγου του, για την οποία διενεργήθηκε έλεγχος δύο ετών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ποσό των αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων που φέρεται να εντοπίστηκε ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.

Το νέο πόρισμα έχει ήδη αποσταλεί από τον πρόεδρο της Αρχής Χαράλαμπο Βουρλιώτη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προκειμένου να αποδοθούν εάν διαπιστωθούν ποινικές ευθύνες , ενώ ο φάκελος θα αποσταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να εξεταστεί ο καταλογισμός προστίμων για τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα η Αρχή δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία του αγροτοσυνδικαλιστή καθώς διαπίστωσε πως τόσο αυτός όσο και ο συγκατηγορούμενος του λογιστής που επίσης έχει προφυλακιστεί για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, επένδυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε πολυτελή ακίνητα που αξιοποιούνταν ως Αirbnb, αγορές αγροτεμαχίων αλλά και σε στοιχηματικές εταιρείες. Τα ευρήματα, κατά το πόρισμα της Αρχής, συνέπιπταν με το χρόνο τέλεσης των αποδιδόμενων σε αυτούς αδικημάτων σχετικά με τις επιδοτήσεις.