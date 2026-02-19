ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα ευρήματα από την Αρχή για το Ξέπλυμα - Τι εντόπισαν για τον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη - Real.gr

Σύνοψη από το
- Νέα ευρήματα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκαλύπτουν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία ύψους 8 εκατ. ευρώ από τον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη, ενώ 2,5 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν και στα οικονομικά στοιχεία της συζύγου του. Ο έλεγχος έδειξε ότι ο κατηγορούμενος δεν υπέβαλε δηλώσεις πόθεν έσχες ή κατέθετε ανακριβή στοιχεία.
- Το νέο πόρισμα έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προκειμένου να αποδοθούν εάν διαπιστωθούν ποινικές ευθύνες. Ο φάκελος θα αποσταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξεταστεί ο καταλογισμός προστίμων για τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.
- Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα η Αρχή δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία του αγροτοσυνδικαλιστή και του συγκατηγορούμενου λογιστή του. Αυτά σχετίζονταν με επενδύσεις σε πολυτελή ακίνητα Airbnb, αγροτεμάχια και στοιχηματικές εταιρείες, που συνέπιπταν με τον χρόνο τέλεσης αδικημάτων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του κατηγορούμενου, για το χρονικό διάστημα 2019–2023, προέκυψε ότι είτε δεν υπέβαλε δηλώσεις πόθεν έσχες είτε κατέθετε ανακριβή στοιχεία.
Από την Αρχή ελέγχθηκαν και τα οικονομικά στοιχεία της συζύγου του, για την οποία διενεργήθηκε έλεγχος δύο ετών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ποσό των αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων που φέρεται να εντοπίστηκε ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.
Το νέο πόρισμα έχει ήδη αποσταλεί από τον πρόεδρο της Αρχής Χαράλαμπο Βουρλιώτη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προκειμένου να αποδοθούν εάν διαπιστωθούν ποινικές ευθύνες , ενώ ο φάκελος θα αποσταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να εξεταστεί ο καταλογισμός προστίμων για τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα η Αρχή δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία του αγροτοσυνδικαλιστή καθώς διαπίστωσε πως τόσο αυτός όσο και ο συγκατηγορούμενος του λογιστής που επίσης έχει προφυλακιστεί για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, επένδυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε πολυτελή ακίνητα που αξιοποιούνταν ως Αirbnb, αγορές αγροτεμαχίων αλλά και σε στοιχηματικές εταιρείες. Τα ευρήματα, κατά το πόρισμα της Αρχής, συνέπιπταν με το χρόνο τέλεσης των αποδιδόμενων σε αυτούς αδικημάτων σχετικά με τις επιδοτήσεις.