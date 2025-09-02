ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των παράνομων ΑΦΜ ανά Περιφέρεια - Αρνητικό ρεκόρ η Κρήτη - Real.gr

Μετά τις ανακοινώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη το μεσημέρι της Τρίτης (2/9), για τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ποινικής έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δόθηκε στη δημοσιότητα ο χάρτης που αποτυπώνει αναλυτικά τις περιφέρειες στις οποίες εντοπίστηκαν τα 1.036 ΑΦΜ που αποδείχθηκε ότι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του Οργανισμού.

Ο χάρτης, παρουσιάζει ανά Περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, η κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν αλλά και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.

Η Κρήτη παρουσιάζει το αρνητικό ρεκόρ των 850 ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, με συνολικό ποσό που άγγιξε τα 17.234.459,85 ευρώ (από τα 22,6 που συνολικά καταλογίστηκαν σε όλη τη χώρα).