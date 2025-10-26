ΟΠΕΚΕΠΕ: Οκτώ κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν για τις παράνομες επιδοτήσεις - Τι είπαν στις απολογίες τους τα δύο αδέλφια - Real.gr

Συνολικά οκτώ κατηγορούμενοι έχουν μέχρι στιγμής κριθεί προφυλακιστέοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς το μεσημέρι ακόμη δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή.

Της Αννας Κανδύλη

Πρόκειται για δύο αδέλφια τα οποία, όπως τους αποδίδεται, καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως επιχορηγήσεις.

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη» ισχυρίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους.

Οι απολογίες συνεχίζονται.