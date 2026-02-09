ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για απείθεια στον Γιώργο Ξυλούρη - Real.gr

Η δίωξη ασκήθηκε καθώς ο επονομαζόμενος και « φραπές» όταν κλήθηκε για πρώτη φορά να καταθέσει στο πλαίσιο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εμφανίστηκε αλλά έστειλε υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

της Άννας Κανδύλη

Η στάση του αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των βουλευτών και την απόφαση να παραπεμφθεί άμεσα η υπόθεση στην Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο μάρτυρας έχει όντως αυτό το δικαίωμα ή έχει τέλεσει το αδίκημα της απείθειας.

Η δίκη του προσδιορίστηκε για τις 30 Μαρτίου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ξυλούρης ελέγχεται και για ψευδή κατάθεση στο πλαίσιο άλλης προκαταρκτικής που διατάχθηκε λόγω της άρνησης του να απαντήσει σε πολλές από τις ερωτήσεις που του έθεσαν οι βουλευτές τη δεύτερη φορά που κλήθηκε στην εξεταστική επιτροπή της βουλής τον περασμένο Δεκέμβριο.