ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη σε βάρος των συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν - Real.gr
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη σε βάρος των συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

13:42, 14/12/2025
της Άννας Κανδύλη

Ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων ασκήθηκε στους συλληφθέντες στην Κρήτη για παράνομες επιδοτησεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται κατά περίπτωση για :

  • Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
  • Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
  • Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης
  • Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού
  • Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση .
  • Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου
  •  Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

