ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη σε βάρος των συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν - Real.gr

Ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων ασκήθηκε στους συλληφθέντες στην Κρήτη για παράνομες επιδοτησεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συγκεκριμένα κατηγορούνται κατά περίπτωση για :
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης
- Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού
- Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση .
- Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος