ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις-Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες και οι κουμπαριές - Real.gr

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ελληνικό FBI συνέλαβε στο Ηράκλειο 15 αγρότες, μέλη κυκλώματος που έχει αποκομίσει ποσά που φθάνουν τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις.

Το ελληνικό FBI μετά από συντονισμένη επιχείρηση τα ξημερώματα κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει 15 μέλη του κυκλώματος στο Ηράκλειο της Κρήτης, ανάμεσα τους αγροτοσυνδικαλιστή δικηγόρο και λογιστή.

Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ αυτών, ο φερόμενος αρχηγός, αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλεντζάκης, μέλη της οικογενείας του, ο λογιστής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γιώργος Λαμπράκης, αγρότες και δικηγόροι.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Αντιμέτωποι με τις – κατά περίπτωση – κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες οι συλληφθέντες για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Επίσης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης κατά ευρωπαϊκών κοινοτήτων και κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις, καθώς και για άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες ενδέχεται να μεταφερθούν αύριο το πρωί στην εισαγγελία Ηρακλείου (μπορεί να σταλεί μόνο η δικογραφία) και το βράδυ του Σαββάτου έχει προγραμματιστεί η μεταγωγή τους με πλοίο της γραμμής από το Ηράκλειο για τον Πειραιά.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών καθώς, όπως είναι γνωστό, την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Απόψε, δικηγόροι που θα αναλάβουν τους συλληφθέντες είχαν μια πρώτη γνώση της δικογραφίας, ενώ θα συνοδεύσουν τους εντολείς τους στην Αθήνα.

Στον χώρο των αγροτών, σε τοπικό επίπεδο επικρατεί αναστάτωση, καθώς η σημερινή εξέλιξη βρήκε τους αγρότες να περιμένουν τις εξελίξεις από τη διήμερη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποί τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται και μένει να δούμε αν από τη λίστα των 42 προκύψουν και άλλες συλλήψεις, πέρα από αυτές που ήδη γίνει.

Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής ο αρχηγός του κυκλώματος

Το κύκλωμα ήταν οργανωμένο, με δομή και συγκεκριμένους ρόλους για κάθε εμπλεκόμενο. Τα νήματα φέρεται να κινούσε ο Μύρωνας Χιλετζάκης, ο πιο προβεβλημένος αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Κατηγορείται ότι συντόνιζε τις διαδικασίες υποβολής ψευδών δηλώσεων για αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.Έτσι εισέπρατταν εκατομμύρια. Μέσα σε επτά χρόνια, από το 2019 αλλά και και το 2025 που είχε ξεκινήσει η έρευνα, το κύκλωμα είχε αποκομίσει 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ψευδείς δηλώσεις υποβάλλονταν μέσω της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην οποία ο Χιλετζάκης ήταν πρόεδρος. Έδρα τους ήταν οι Αρχάνες Ηρακλείου. Ο ίδιος συμμετείχε τις τελευταίες ημέρες στις κινητοποιήσεις που έκαναν οι αγρότες στο Ηράκλειο, όχι όμως στα επεισόδια.

Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και η σύζυγός του, η πεθερά του και η αδελφή του, τα ονόματα των οποίων σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πιστώθηκαν παράνομες επιδοτήσεις.

Το εμπλεκόμενο ζευγάρι

Ανάμεσα στα 14 άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και η δικηγόρος Ηρακλείου Χρυσάνθη Κουτάντου αλλά και ο σύζυγός της διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και λογιστής, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Τα μέλη του κυκλώματος δήλωναν ακόμα και εκτάσεις που ανήκαν σε άτομα που είχαν πεθάνει ή και εκτάσεις που για διάφορους λόγους δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε νωρίς το πρωί με δεκάδες προσαγωγές ατόμων που έγιναν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και από τις οποίες οι 15 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 42 κατηγορούμενοι και η επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε μετά την εντολή για προκαταρκτική έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πολιτική αντιπαράθεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για την κουμπαριά Ανδρουλάκη

Με αφορμή τις νέες συλλήψεις στην Κρήτη που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αντάλλαξαν αλληλοκατηγορίες για συμμετοχή «γαλάζιων» και «πράσινων» στελεχών στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη κατήγγειλε πως στην αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη «συνελήφθη και ο Χιλετζάκης, που είναι στέλεχος της ΝΔ».

Απαντώντας ο Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε πως μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. “Είναι λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και ο είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη” είπε και σχολίασε πως οι συλλήψεις στις οποίες αναφέρθηκε και η Μιλένα Αποστολάκη δείχνουν ότι “το κράτος λειτουργεί”.

Η Μιλένα Αποστολάκη απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη κατέστησε σαφές πως για το ΠΑΣΟΚ όταν υπάρχει υπόνοια εμπλοκής στελέχους του, αμέσως διαγράφεται. «Είναι άλλο η κομματική ένταξη, δεν γνωρίζω αυτό στο οποίο αναφέρθηκε. Όπως έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, εφόσον υπάρξει παραμικρή υπόνοια ότι εμπλέκεται στέλεχος ΠΑΣΟΚ, σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ» τόνισε.

Η υπενθύμιση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ ότι κι ο κ. Λαζαρίδης είχε πει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι η ίδια δεν έχει παιδιά, πυροδότησε νέες αντιδράσεις. «Αισθάνθηκε την ανάγκη να την προστατεύσει, επειδή την επέπληξε χθες. Λυπάμαι” ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ με τη Μιλένα Αποστολάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους “Με επέπληττε η μητέρα μου όταν ήμουν ανήλικη. Τώρα δεν με επιπλήττει κανείς και πολύ περισσότερο άνθρωποι με απρεπή συμπεριφορά»

Στην συνέχεια, ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέθεσε στα πρακτικά τη «φωτογραφία στην οποία είναι κουμπάρος ο κύριος Ανδρουλάκης με το ζεύγος που έχει συλληφθεί».

Η επίμαχη φωτογραφία:

Το ΠΑΣΟΚ «απάντησε» στη φωτογραφία για την «κουμπαριά Ανδρουλάκη», που κατέθεσε στην Εξεταστική ο Μακάριος Λαζαρίδης, δίνοντας στην δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης, που συνελήφθη, δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Τέλος, το απόγευμα της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζήτησε την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.