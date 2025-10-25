ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέα 53χρονη για τις παράνομες επιδοτήσεις - Real.gr

Προφυλακιστέα κρίθηκε άλλη μια κατηγορούμενη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Της Αννας Κανδύλη

Πρόκειται για 53χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο.

Κατηγορούμενες στην υπόθεση είναι και οι δυο κόρες της, οι οποίες έχουν αφεθεί ελεύθερες μετά την απολογία τους, με περιοριστικούς όρους.

Η 53χρονη είναι η δεύτερη που προφυλακίζεται σήμερα ενώ απομένουν οι απολογίες δυο ακόμη κατηγορουμένων.

