Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 54χρονος λογιστής - Real.gr

της Άννας Κανδύλη

Προφυλακίστηκε ο 54χρονος λογιστής που κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά και ο οποίος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο 54χρονος κλήθηκε σήμερα να δώσει συμπληρωματική απολογία κατόπιν της συμπληρωματικής ποινικής δίωξης που του ασκήθηκε για απάτη και εγκληματική οργάνωση, σε σχέση με αλλά πραγματικά περιστατικά, στο πλαίσιο της δικογραφίας των Γιαννιτσών. Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και αυτή είναι η 15η προφυλάκιση για τη συγκεκριμένη υπόθεση.