Quantcast
Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 54χρονος λογιστής - Real.gr
real player

Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 54χρονος λογιστής

14:15, 18/12/2025
Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 54χρονος λογιστής

της Άννας Κανδύλη

Προφυλακίστηκε ο 54χρονος λογιστής που κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά και ο οποίος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο 54χρονος κλήθηκε σήμερα να δώσει συμπληρωματική απολογία κατόπιν της συμπληρωματικής ποινικής δίωξης που του ασκήθηκε για απάτη και εγκληματική οργάνωση, σε σχέση με αλλά πραγματικά περιστατικά, στο πλαίσιο της δικογραφίας των Γιαννιτσών. Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και αυτή είναι η 15η προφυλάκιση για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Νεαρός μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – Καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης ο τραγουδιστής

Νεαρός μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – Καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης ο τραγουδιστής

13:36 18/12
Γαλλία – Live η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα FDI HN «Κίμων»

Γαλλία – Live η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα FDI HN «Κίμων»

14:05 18/12
Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών στις Βρυξέλλες – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών στις Βρυξέλλες – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

12:13 18/12
Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 54χρονος λογιστής

Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 54χρονος λογιστής

14:15 18/12
Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Καμία τοπική κοινωνία δεν θα μείνει μετέωρη

Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Καμία τοπική κοινωνία δεν θα μείνει μετέωρη

12:00 18/12
Όλο το παρασκήνιο της αποπομπής του ευρωβουλευτή Ν. Παππά μετά την επίθεση στον δημοσιογράφο Ν. Γιαννόπουλο: «Ένιωσα δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα...»

Όλο το παρασκήνιο της αποπομπής του ευρωβουλευτή Ν. Παππά μετά την επίθεση στον δημοσιογράφο Ν. Γιαννόπουλο: «Ένιωσα δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα...»

09:15 18/12
Σκέρτσος: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες για άλλη μια φορά απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη

Σκέρτσος: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες για άλλη μια φορά απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη

13:45 18/12
Μαρία Τζομπανάκη: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες»

Μαρία Τζομπανάκη: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες»

11:29 18/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved