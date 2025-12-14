ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη έλαβαν οι 16 συλληφθέντες - Real.gr

Προθεσμία να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη έλαβαν από τον Ευρωπαίο ανακριτή οι 16 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτησεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Της Άννας Κανδύλη

Ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων ασκήθηκε νωρίτερα στους συλληφθέντες στην Κρήτη για παράνομες επιδοτησεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται κατά περίπτωση για :

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού

Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση .

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι 16 συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη.