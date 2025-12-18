ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο «αρχηγός» και ο λογιστής του κυκλώματος για τις παράνομες επιδοτήσεις - Real.gr

Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

της Άννας Κανδύλη

Στη φυλακή οδηγούνται μετά την απολογία τους ο αγροτοσυνδικαλιστής, φερόμενος ως αρχηγός κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη καθώς και ο λογιστής. Και οι δύο αρνήθηκαν το κατηγορητήριο όπως τους αποδίδεται ωστόσο δεν έπεισαν.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, κατά διάρκεια της τετράωρης απολογίας του, φέρεται να ισχυρίστηκε πως: «Όλες οι επιδοτήσεις που έχω πάρει στο όνομα μου είναι νόμιμες», και ότι «στις ελάχιστες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν προσωπικοί μου τραπεζικοί λογαριασμοί για επιδοτήσεις άλλων αγροτών αποδεικνύεται ότι επίσης ήταν νόμιμες και έγινε καθαρά για τεχνικό λόγο. Έχω προσωπική περιουσία και τα ποσά που με αφορούν είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα όσα έχω στην κατοχή μου. Δεν είχα κανένα κίνητρο να πάρω παράνομη επιδότηση και ούτε είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης».

Από την πλευρά του ο λογιστής και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, φέρεται να υποστήριξε ότι τα χρήματα που βρέθηκαν σε λογαριασμούς του είναι νόμιμα και αποδεδειγμένη η προέλευσή τους, ενώ οι επιδοτήσεις που έλαβε είναι από αγροτεμάχια της οικογένειάς του.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν ήμουν λογιστής σε κανένα κύκλωμα. Τα 13.000€ που πήρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν με νόμιμες διαδικασίες, με ακίνητα που ανήκουν στην οικογένεια μου. Έδωσα το λογαριασμό μου στο Χ.Μ για εξυπηρέτηση και μετέφερα τα χρήματα που πιστώθηκαν», είπε χαρακτηριστικά.

Συνολικά για το συγκεκριμένο κύκλωμα απολογήθηκαν τις τρεις τελευταίες ημέρες 16 άτομα , εκ των οποίων δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματικές εγγυήσεις.