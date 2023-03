«Ώρα της Γης»: Ακρόπολη, Βουλή και «Ελ.Βενιζέλος» έσβησαν τα φώτα τους

Μνημεία και κτίρια, όπως η Ακρόπολη, η Βουλή των Ελλήνων, στις 20.30 τοπική ώρα βυθίστηκαν στο σκοτάδι, ενώνοντας τη φωνή τους με περιβαλλοντικές οργανώσεις για τη σωτηρία του Πλανήτη.

Πολίτες σε περισσότερες από 190 χώρες συμμετέχουν για 16η χρονιά στην «Ώρα της Γης» που αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια συμμετοχική εκστρατεία του WWF για το περιβάλλον. Για 60 λεπτά αξιοθέατα, σημαντικά μνημεία, φορείς και επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη έμειναν στο σκοτάδι. Όπως το Ευρωκοινοβούλιο...

Tonight, @Europarl_EN joined @earthhour & switched off its lights.

To send a strong message that we can make a difference. We can save our planet. We are the last generation that can do something about it.

To ensure that we make all other hours count.

#BiggestHourForEarthpic.twitter.com/h0gzlFKm6Z