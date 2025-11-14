Ωρες αγωνίας για τον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - Η έκκληση του πατέρα του - Real.gr

Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ωρα για τον 22χρονο φοιτητή που κατάπιε κομμάτι μπέργκερ χωρίς να το μασήσει ενώ βρισκόταν με φίλους του σε εστιατόριο στη βορειοανατολική Αττική.

Ο 22χρονος σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δεν μάσησε καλά το μπέργκερ με αποτέλεσμα να το καταπιεί ολόκληρο, προκαλώντας απόφραξη των αεραγωγών του και έντονη δύσπνοια.

Οι φίλοι του ανέφεραν ότι ο νεαρός πανικοβλήθηκε, ενώ λίγο αργότερα κατέρρευσε. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, καθώς -όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες- καθώς δεν ανέπνεε για σχεδόν τρία λεπτά.

Ο φοιτητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, καθώς έχουν προκληθεί σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα. Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA η Ματίνα Παγώνη έκανε γνωστό ότι ο πατέρας του 22χρονου δεν θέλει οι φίλοι του γιου του να κατηγορηθούν.

«Με εξουσιοδότησε να μεταφέρω πως απευθύνει έκκληση στα ΜΜΕ να πάψουν να ασχολούνται με το θέμα και πρέπει να σταματήσει. Δεν θέλει η οικογένεια να γίνεται αυτό το πράγμα», είπε η Ματίνα Παγώνη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν ευθύνες για το περιστατικό.