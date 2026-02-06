Quantcast
Ορεστιάδα: Προειδοποίηση για εισροή μεγάλων όγκων νερού στους ποταμούς Άρδα και Έβρο - Real.gr
12:06, 06/02/2026
Σύνοψη από το

Σημαντική εισροή μεγάλου όγκου υδάτων στους ποταμούς Άρδα και Έβρο αναμένεται εντός των επόμενων ωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ορεστιάδας.

Προς αποφυγή ατυχημάτων και για την προστασία της περιουσίας των πολιτών, η δημοτική Αρχή συστήνει:

– Οι κτηνοτρόφοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη απομάκρυνση του ζωικού τους κεφαλαίου από τις παραποτάμιες περιοχές εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

– Οι αγρότες να απομακρύνουν γεωργικά μηχανήματα, αντλητικά συγκροτήματα και λοιπό εξοπλισμό από τις ζώνες υψηλού κινδύνου.

– Οι πολίτες να αποφεύγουν κάθε είδους μετακίνηση, εργασία ή δραστηριότητα (κυνήγι, ψάρεμα, περίπατο) πλησίον των αναχωμάτων και των κοιτών των ποταμών.

