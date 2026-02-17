Ορεστιάδα: Στις φυλακές Γρεβενών ο 26χρονος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία - Real.gr

Την προφυλάκιση του 26χρονου ιδιωτικού υπαλλήλου αποφάσισαν η Ανακρίτρια και ο Εισαγγελέας Ορεστιάδας, μετά τη σύλληψή του για παράβαση του άρθρου 348Α περί πορνογραφίας ανηλίκων. Μάλιστα οι αρμόδιες υπηρεσίες δρομολογούν ήδη τη μεταγωγή του στις φυλακές Γρεβενών.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 26χρονο την περασμένη Πέμπτη στην πόλη της Ορεστιάδας, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Άρτεμις». Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχεδίασε την επιχείρηση και πραγματοποίησε στοχευμένες ενέργειες το διάστημα από 7 έως 12 Φεβρουαρίου σε Σάμο, Χανιά, Λάρισα και Ορεστιάδα.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος ενίσχυσε τις έρευνες, ενώ αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας υποστήριξαν επιχειρησιακά τη διαδικασία.