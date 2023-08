Οργανωμένη η επιχείρηση των Κροατών – Ήρθαν κομβόι – 96 οι συλλήψεις

Εκεί οι Κροάτες συναντήθηκαν με οπαδούς του ΠΑΟ και μαζί επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό Πευκάκια, από όπου κινήθηκαν με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο μεταξύ στο γήπεδο της ΑΕΚ είχε τελειώσει η προπόνηση των δύο ομάδων, η αποστολή της Ντιναμό μετέβη με αστυνομική συνοδεία στο ξενοδοχείο, ενώ οι υπεύθυνοι της ΑΕΚ κλείδωσαν το γήπεδο, αλλά πολλοί φίλαθλοι κατέληξαν στις καφετέριες της περιοχής.

08.08.2023, Street fight, AEK Athens???? (from left) vs BBB (Dinamo Zagreb, right????) https://t.co/Fjy3xrlEmQpic.twitter.com/TINYrMUYDP