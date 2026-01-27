Οργή στα Τρίκαλα για την τραγωδία στο εργαστάσιο Βιολάντα: «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» – BINTEO - Real.gr

Συγκέντρωση πραγματοποίησε το Εργατικού Κέντρο Τρικάλων για το δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο Βιολάντα.

«Φτάνει πια. Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους», ανέφερε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων Δημήτρης Αρμάγος για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Με σύνθημα «Δεν είναι τραγωδία, είναι έγκλημα της εργοδοσίας» και «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» το Eργατικό Kέντρο Τρικάλων έχει καλέσει σε 24ωρη απεργία σήμερα, Τρίτη, και συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Παράλληλα σε έντονο συγκινησιακό κλίμα διαβάστηκαν τα ονόματα των 5 νεκρών εργατριών και ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία μέσα στην πόλη.