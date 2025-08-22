Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Βάλια Κάλντα - Real.gr

Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιήθηκαν ρίψεις νερού με ένα αεροσκάφος και τρία ελικόπτερα.

Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στον εθνικό δρυμό της Βάλιας Κάλντας. Ήδη από το πρωί της Παρασκευής η εικόνα ήταν καλύτερη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν περιορίσει το μέτωπο σε μια απότομη πλαγιά.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν ισχυρούς ανέμους 6-8 μποφόρ, το δύσβατο της περιοχής, ακόμη και σύννεφα που περιόρισαν τις ρίψεις των εναέριων μέσων.

Χάρη όμως στην έγκαιρη επέμβασή τους ακόμη και στο τελευταίο σημείο που υπήρχε φωτιά, αποφεύχθηκε η εξάπλωσή της, τόσο προς τα χαμηλά όσο και προς την κορυφή.