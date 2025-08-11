Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη - Real.gr

Σε ύφεση και οριοθετημένη είναι, σύμφωνα την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, χάρη στην επιφυλακή και την άμεση επέμβαση πολύ ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 18.12. Στις 18.17 έκανε την πρώτη ρίψη το πρώτο ελικόπτερο, που εκτελούσε εναέρια περιπολία και τη δεύτερη στις 18.21.

Όσον αφορά στα αίτια της πυρκαγιάς, ήδη με εντολή του αρχηγού του Π.Σ., βρίσκεται στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που συλλέγει στοιχεία, από μάρτυρες και κάμερες, προκειμένου να διευκρινίσουν από που ξεκίνησε και πως.

Στο σημείο επιχείρησαν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής και επιχειρούν 132 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα, εθελοντές, 11 Α/Φ και 6 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025



Για την περιοχή εκδόθηκε και μήνυμα από το 112, που καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα για να απομακρυνθούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και δεν είναι πολύ κοντά σε σπίτια, αλλά όλες οι δυνάμεις είναι σε πλήρη δράση για να ανακόψουν την πορεία της.

Από την Πολιτική Προστασία στάλθηκε μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Wildfire in the area #Kallitechnoupoli of the regional unit of #Anatoliki_Attiki ‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/S63M24FXQt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025



Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή ενώ στο σημείο υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που δυσχαιρένουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.