Ωρωπός: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κομμωτήριο και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη - Real.gr

Άγρια επίθεση από ομάδα αγνώστων, μέσα στο κομμωτήριο του στη Σκάλα Ωρωπού, δέχτηκε ένας 30χρονος, αλβανικής καταγωγής.

Οι δράστες, πέντε άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μπήκαν γύρω στις τρείς το μεσημέρι του Σαββάτου στο κατάστημα και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη με σφυριά και μεταλλικά αντικείμενα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Τον τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα. Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Χτυπήματα από τους αγνώστους δέχτηκε και ένας 29χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του. Η Ασφάλεια προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη των δραστών που διέφυγαν.