«Οταν οι παιδικές κραυγές πνίγονται… Εμείς δεν σιωπούμε»: Συνέδριο για την υπεράσπιση της παιδικής αθωότητας - Real.gr
«Οταν οι παιδικές κραυγές πνίγονται… Εμείς δεν σιωπούμε»: Συνέδριο για την υπεράσπιση της παιδικής αθωότητας

14:32, 13/01/2026
Υπάρχουν κραυγές που δεν ακούγονται. Μάτια που ζητούν βοήθεια και χείλη που μαθαίνουν να σωπαίνουν πολύ νωρίς.

Η SK CONGRESS, διοργανώνει, υπό την αιγίδα έξι υπουργείων και της Περιφέρειας Αττικής, συνέδριο με θέμα την υπεράσπιση της παιδικής αθωότητας και τίτλο: «Όταν οι Παιδικές Κραυγές Πνίγονται… Εμείς Δεν Σιωπούμε».

Στο συνέδριο θα βρεθούν μαζί κορυφαίοι ομιλητέςεκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσηςδιακεκριμένοι επιστήμονες, ολυμπιονίκες, ηθοποιοί και τραγουδιστές, όλοι ενωμένοι για τα παιδιά.

Το συνέδριο θα γίνει στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο  «Μαρία Κάλλας» (Ακαδημίας 59), το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17.30. Είσοδος δωρεάν.

 

