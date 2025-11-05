Quantcast
Ουρές έξω από το Eightball club για τον Κωστή Μαραβέγια – Το πιο κεφάτο πάρτι του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από τον ΟΠΑΠ - Real.gr
real player

Ουρές έξω από το Eightball club για τον Κωστή Μαραβέγια – Το πιο κεφάτο πάρτι του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από τον ΟΠΑΠ

19:48, 05/11/2025
Ουρές έξω από το Eightball club για τον Κωστή Μαραβέγια – Το πιο κεφάτο πάρτι του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από τον ΟΠΑΠ

Εκτός από γεμάτες αίθουσες και λαμπερές πρεμιέρες, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έφερε μαζί του, για ακόμα μια χρονιά, πάρτι που «ξεσήκωσαν» όλη την πόλη και άφησαν ιστορία.

Τα καλύτερα vibes, όμως, βρίσκονταν στο Eightball Club, όπου ο Κωστής Μαραβέγιας τα «έσπασε» μαζί με την μπάντα του την περασμένη Κυριακή.

Αυτό φάνηκε και από τις ατέλειωτες ουρές κόσμου που είχαν σχηματιστεί από νωρίς έξω από το club, περιμένοντας υπομονετικά για το μοναδικό live powered by ΟΠΑΠ, που είναι χορηγός του φετινού Φεστιβάλ.

Ο κόσμος διασκεδάζει στο πάρτι powered by ΟΠΑΠ
Ουρές κόσμου περιμένουν για το live του Κωστή Μαραβέγια Powered by ΟΠΑΠ
Ουρές κόσμου περιμένουν για το live του Κωστή Μαραβέγια Powered by ΟΠΑΠ

Ο Κωστής Μαραβέγιας ανέβηκε στη σκηνή του Eightball με ένα ανανεωμένο live set γεμάτο ενέργεια, χαμόγελα και ρυθμό. Ακορντεόν, κιθάρα, πλήκτρα και κρουστά, τα congas του Ντέμιαν Γκόμεζ και οι ηλεκτρικές κιθάρες του Άγγελου Αγγελίδη, υπό τον ήχο και τα εφέ του Νίκου Αγγλούπα, δημιούργησαν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, μέσα στο κατάμεστο Eightball, και απογείωσαν τη βραδιά.

Ο κόσμος διασκεδάζει στο πάρτι powered by ΟΠΑΠ

 

Το κατάμεστο Eighball Club

Το κοινό χορεύοντας ασταμάτητα στους ρυθμούς του «Λόλα» και του «πειραγμένου» ικαριώτικου και τραγουδώντας από «χιτάκια» μέχρι μπαλάντες, απέδειξε άλλη μια φορά ότι η Θεσσαλονίκη ξέρει να διασκεδάζει.

 

Ο κόσμος διασκεδάζει στο πάρτι powered by ΟΠΑΠ

Δείτε το βίντεο:

https://youtube.com/shorts/PDitj_FcJMc

Ο ΟΠΑΠ, Μέλος της Allwyn, στηρίζει για δεύτερη χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, φέρνοντας ακόμη περισσότερες εμπειρίες για τους σινεφίλ και τους λάτρεις της 7ης τέχνης.

 

Ο Κωστής Μαραβέγιας
Η Τόνια Σωτηροπούλου
Ο κόσμος διασκεδάζει στο πάρτι powered by ΟΠΑΠ
Τόνια Μουντοκαλάκη, Χριστίνα Σταματοπούλου, Μανώλης Σταυρουλάκης, Κωστής Μαραβέγιας, Αγάπη Γιαννακάκη και Εύα Βαζάκα
Ο κόσμος διασκεδάζει στο πάρτι powered by ΟΠΑΠ
Ο κόσμος διασκεδάζει στο πάρτι powered by ΟΠΑΠ

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved