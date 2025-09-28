Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας – Ήταν καταζητούμενος 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων - Real.gr

Quantcast
08:18, 28/09/2025
Ένα ουρουγουανός πρώην ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στη Βολιβία, συνελήφθη στην πόλη Σάλτο της βόρειας Ουρουγουάης.

Οι βολιβιανές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία με στόχο την έκδοσή του, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. «Ο πρώην ιερέας Χουάν Χ.Σ.Τ., 51 ετών, συνελήφθη. Κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007», ανακοίνωσε η Μαρία Λουίσα Χερέρα, επικεφαλής διεθνών υποθέσεων του γραφείου του γενικού εισαγγελέα της Βολιβίας.

Τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο συλληφθείς συνέβησαν στην Ταπακαρί, μια φτωχή πόλη 23.000 κατοίκων κοντά στην Κοτσαμπάμπα. Ο ουρουγουανός ιερέας έφθασε εκεί το 2005 για να διευθύνει την πτέρυγα αρρένων του οικοτροφείου Άνχελ Τζέλμι, που φιλοξενούσε 72 παιδιά ηλικίας 8-17 ετών.

 

