Quantcast
Π. Μαρινάκης για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά: Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός - Real.gr
real player

Π. Μαρινάκης για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά: Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός

01:13, 08/08/2025
Π. Μαρινάκης για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά: Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση – ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved