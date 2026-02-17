Π. Ρούτσι στο Kontra24: Εχουμε πολλή οργή με αυτά που συμβαίνουν για τα Τέμπη - Real.gr

Στο στούντιο του Kontra24 και την εκπομπή της Λουκίας Γκάτσου βρέθηκε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο κ. Ρούτσι σχολιάζοντας την πρόσφατη απόφαση της εισαγγελέως για την εκταφή των θυμάτων, εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στις δικαστικές αρχές.

«Πώς νιώθουμε; Οργή, πολλή οργή έχουμε. Και ο κόσμος καταλαβαίνει πια ότι δεν ήταν δικό μας θέμα η καθυστέρηση των εκταφών και αυτή τη στιγμή μας υποχρεώνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας να βρούμε εργαστήρια, τεχνικοί σύμβουλοι, και όλα τα υπόλοιπα» είπε ο Πάνος Ρούτσι.

Δεν είναι δυνατόν να μας ζητάνε να ανοίξουμε το φέρετρο του παιδιού μας, να μπούμε σε αυτή την επώδυνη διαδικασία, όταν ακόμα δεν έχουν βρεθεί τα εργαστήρια που θα κάνουν τις αναλύσεις», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.