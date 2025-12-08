Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού 2025 στο Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Αθηναίων - Real.gr

Με μια εκδήλωση αφιερωμένη στους εθελοντές κομμωτές και την κομμωτική κοινότητα, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και ο Κλάδος Επαγγελματικών Προϊόντων L’Oréal Hellas (L’Oréal Professional Products), γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού μέσα από μια ξεχωριστή δράση στο Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Αθηναίων.

Το Κοινωνικό Κομμωτήριο, το οποίο λειτουργεί σταθερά από το 2021 και δημιουργήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της L’Oréal Professional Products, παρέχει δωρεάν κούρεμα και ξύρισμα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οικογένειες που ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες στην καθημερινότητά τους.

Χάρη στη συνεισφορά επαγγελματιών εθελοντών κομμωτών που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες και το χρόνο τους, ο χώρος του Κοινωνικού Κομμωτηρίου έχει εξελιχθεί σε εστία αξιοπρέπειας, φροντίδας και ενδυνάμωσης για όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη, ανεξάρτητα από το κοινωνικό-οικονομικό τους υπόβαθρο.

Με αφορμή, λοιπόν, την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, η L’Oréal Professional Products ένωσε τις δυνάμεις τους με τους καθηγητές και τους σπουδαστές των Σχολών ΔΕΛΤΑ 360°, με στόχο να τιμήσει την ομορφιά της προσφοράς και τις αξίες της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, του σεβασμού και της ομαδικότητας -αξίες που είναι βαθιά συνδεδεμένες με την έννοια του εθελοντισμού.

Εκ μέρους της L’Oréal Hellas, η κα. Μαρία Κοράλη, Γενική Διευθύντρια του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων, ανέφερε:

«Το Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δ. Αθηναίων αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η ομορφιά μπορεί να γίνει δύναμη αλλαγής. Για εμάς, η καρδιά του Κοινωνικού Κομμωτηρίου είναι οι εθελοντές κομμωτές που προσφέρουν την τέχνη, τον χρόνο και τη ζεστασιά τους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ψυχολογίας και της αυτοπεποίθησης όλων εκείνων που ζουν καθημερινά κάτω από δύσκολες συνθήκες. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σε αυτή την ξεχωριστή δράση συμμετείχαν νέοι κομμωτές-σπουδαστές επιβεβαιώνοντας ότι η νέα γενιά έχει τη θέληση να αφήσει ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα».

Τη δράση επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και η Πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α., Μίνα Φούντζουλα, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημαντική συμβολή του Κοινωνικού Κομμωτηρίου και στη σημασία πρωτοβουλιών που προάγουν την ευθύνη, την κοινωνική συμμετοχή και τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων.

Η L’Oréal Professional Products συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες, όπως αυτή με τις Σχολές ΔΕΛΤΑ 360°, που ενδυναμώνουν την κομμωτική κοινότητα, δίνουν ευκαιρίες στη νέα γενιά και αναδεικνύουν τη σημαντική συμβολή του κλάδου της ομορφιάς στην κοινωνία.

Το Κοινωνικό Κομμωτήριο λειτουργεί εντός του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών (Δομοκού 2 και Φιλαδελφείας) του Δήμου Αθηναίων.

Οι επαγγελματίες κομμωτές που θέλουν να συνεισφέρουν μπορούν να κλείσουν τη δική τους ημέρα προσφοράς στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://kyada-athens.gr/social-hair-salon/