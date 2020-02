Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Άκουσέ την, πίστεψέ την

Τρεις πραγματικές ιστορίες σεξουαλικής παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον δημοσιεύει η ActionAid με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας στις 8 Μαρτίου.

Τρεις ιστορίες από τις χιλιάδες που συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας και που σπάνια φτάνουν στα αυτιά μας. Στο βίντεο στο οποίο για λόγους εχεμύθειας έχουν αλλαχθεί οι χώροι εργασίας, όσα ακούγονται είναι όσα έχουν πραγματικά βιώσει οι γυναίκες στην εργασίας τους:

«Ξέρεις τι μου είπε χθες; Πω πω πάλι ξινισμένη είσαι; Δεν σε ικανοποίησε ο άντρας σου χθες; Αυτό συμβαίνει για χρόνια».

«Με παρενοχλεί από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα να δουλεύω. Με έβαλε στο γραφείο του και μου είπε: αν δεν μου κάτσεις θα σου γαμ* τη ζωή».

«Προχθές μού λέει πάμε στην αποθήκη να βρούμε κάτι και μού επιτέθηκε. Του λέω άφησέ με, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μου το κάνεις αυτό. Και πήγα στην αστυνομία. Με τι αποδείξεις θα κάνεις καταγγελία μου λένε;».

Σύμφωνα με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα ισότητας, μέχρι και έξι στις δέκα εργαζόμενες (συγκεκριμένα το 66.7%) έχουν υποστεί κάποια μορφή παρενόχλησης. Τα θύματα όμως σπάνια προχωρούν σε καταγγελία, επιλέγοντας να υποφέρουν σιωπηλά εξαιτίας του φόβου. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 40% – 50% των γυναικών έχει δεχθεί σεξουαλικές προτάσεις, σωματικά αγγίγματα και άλλες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία τους.

Η βία και η παρενόχληση στην εργασία έχουν προσωπικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τις γυναίκες και επιβαρύνουν την ψυχική και σωματική υγεία τους. Η ActionAid, έχοντας στην καρδιά της δράσης της σε όλο τον κόσμο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών και με εμφανή την έλλειψη στατιστικών δεδομένων για τη βία και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας, ξεκινάει άμεσα έρευνα για την αποτύπωση του φαινομένου στην Ελλάδα, έχοντας ως περίπτωση μελέτης τον επισιτιστικό και τουριστικό κλάδο. Ακόμα, συνεχίζοντας για δεύτερη χρονιά την εκστρατεία «Ποτέ και Πουθενά» καλεί την Ελληνική κυβέρνηση να επικυρώσει την Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας. Η Σύμβαση περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία και την υποστήριξη όλων των εργαζομένων, δίνοντας έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, όπως μετανάστριες και εργαζόμενες σε άτυπη εργασία που επηρεάζονται δυσανάλογα από τη βία, τις έμφυλες διακρίσεις και την παρενόχληση.

Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ημέρα μνήμης για τους αγώνες του κινήματος υπέρ των γυναικείων δικαιωμάτων η ΑctionAid μας καλεί να πούμε ποτέ και πουθενά σε κάθε μορφή έμφυλης βίας, στο σπίτι, στον δρόμο, στη δουλειά.

H γραμμή SOS 15900 δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες θύµατα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν άµεσα µε φορέα αντιµετώπισης της έµφυλης βίας. Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των γυναικών µέσω της διεύθυνσης e-mail: sos15900@isotita.gr.

