Παγκράτι: Γνωστός στις Αρχές ο άνδρας που πυροβολήθηκε - Real.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Παγκράτι.

του Θεοδόση Πάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος, ο οποίος δέχτηκε πυροβολισμούς από άγνωστο στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει στην οδό Λεάγρου, είναι γνωστός στις αρχές. Ο άνδρας είχε εμπλακεί σε οπαδικά επεισόδια το 2013 και το 2018, ενώ φαίνεται ότι είχε διαφορές, που μάλλον όμως, δεν είχαν σχέση με την παλαιότερη οπαδική του δραστηριότητα.

Ο άνδρας που πυροβολήθηκε, τραυματίστηκε στη μέση και τα πλευρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός από όπου έχει πάρει ήδη εξιτήριο.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες αγνώστου διαμετρήματος.