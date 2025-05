Πακιστάν: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σε επίθεση καμικάζι με στόχο σχολικό λεωφορείο στο Βελουχιστάν - Real.gr

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, οι τέσσερις από τους οποίους παιδιά, σκοτώθηκαν σε επίθεση καμικάζι εναντίον σχολικού λεωφορείου στο Βελουχιστάν (Μπαλουτσιστάν), στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, μια επίθεση που το Ισλαμαμπάντ απέδωσε στην Ινδία, μια δεκαριά ημέρες μετά τη χειρότερη εδώ και δεκαετίες στρατιωτική αντιπαράθεση των δύο χωρών.

«Το λεωφορείο ενός σχολείου για παιδιά στρατιωτικών στοχοθετήθηκε» από μια «επίθεση καμικάζι, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιασίρ Ικμπάλ Νταστί, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της τοπικής διοίκησης.

«Σκοτώθηκαν τέσσερα παιδιά», καθώς και «ο οδηγός του λεωφορείου και ένας άλλος εργαζόμενος της μεταφορικής εταιρείας», δήλωσε από την πλευρά του ο Σαφράζ Μπουγκτί, επικεφαλής της επαρχιακής κυβέρνησης του Βελουχιστάν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου κατά την οποία οι τόνοι ήταν ιδιαίτερα επιθετικοί.

Όπως και ο πακιστανικός στρατός, ο Μπουγκτί απείλησε με αντίποινα τους «έμπιστους της Ινδίας στο Βελουχιστάν», τους οποίους βλέπουν πίσω απ’ αυτή την επίθεση – αν και μέχρι στιγμής κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Στις 10 Μαΐου το Πακιστάν και η Ινδία δέχθηκαν μια κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος σε διασυνοριακές ανταλλαγές πυρών με πυραύλους, πυροβόλα και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Αυτή η νέα κλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες, που είναι ιστορικοί αντίπαλοι, άρχισε έπειτα από μια φονική επίθεση στο Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία, η οποία πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με το Νέο Δελχί, από τζιχαντιστές που υποστηρίζονται από το Ισλαμαμπάντ.

Το Πακιστάν διαψεύδει κατηγορηματικά και κατηγορεί με τη σειρά του την αντίπαλό του ότι υποστηρίζει, εξοπλίζει και χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, τους αντάρτες στο Βελουχιστάν.

A bus carrying students was targeted on the Quetta-Karachi highway near the Khuzdar town of Balochistan.

Four children were killed in a blast, a government official said.

“The bus was on its way to a school in an army cantonment,” said Yasir Iqbal, the administrator of Khuzdar… pic.twitter.com/00rGV3Gruk

— Clash Report (@clashreport) May 21, 2025