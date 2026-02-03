Παλαιό Φάληρο: Έπεσαν ζαρντινιέρες από μπαλκόνι έκτου ορόφου πολυκατοικίας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Από τύχη αποφεύχθηκε σοβαρό ατύχημα στο Παλαιό Φάληρο, όταν ζαρντινιέρες ξεκόλλησαν από μπαλκόνι και βρέθηκαν στο πεζοδρόμιο.

Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου το απόγευμα της Δευτέρας όταν τα μάρμαρα έφυγαν από μπαλκόνι έκτου ορόφου πολυκατοικίας κι έπεσαν στο πεζοδρόμιο.

Από την πτώση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός περαστικών.

Οπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το σημείο είναι πολυσύχναστο καθώς ακριβώς κάτω από το μπαλκόνι που έπεσαν οι ζαρντινιέρες, βρίσκεται ένα κουρείο και μία καφετέρια.