Παλαιό Φάληρο: «Θεώρησα ότι η Τζένα ήταν νεκρή. Πανικοβλήθηκα...» - Τι είπε στην απολογία της η 32χρονη μητέρα - Real.gr

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, η 32χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονία της τριών ετών κόρης της.

Έπειτα από μια διαδικασία, που διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες και με τη συνδρομή διερμηνέα αραβικών, καθώς η γυναίκα, με καταγωγή από την Αλγερία, δεν γνωρίζει ελληνικά, η κατηγορούμενη κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη.

«Προφυλακίστηκε η εντολέας μου μετά την λεπτομερέστατη απολογία. Έδωσε πάρα πολλά στοιχεία, φρόντισε να εισφέρει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου του παιδιού», δήλωσε η δικηγόρος της κατηγορούμενης, Εβίτα Βαρελά.

Η γυναίκα αρνήθηκε το κατηγορητήριο και επανέλαβε στον ανακριτή όσα έχει πει προανακριτικά. Ότι το κοριτσάκι χτύπησε σφόδρα, ενώ ετοιμαζόταν να της κάνει μπάνιο και ότι έχασε τις αισθήσεις της. Όπως φαίνεται να ισχυρίστηκε, θεωρώντας πως το παιδί είναι νεκρό, πανικοβλήθηκε και σκέφτηκε να το πάει στη θάλασσα.

«…Μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα. Δεν άντεξα να γυρίσω πίσω να κοιτάξω το παιδί…», είπε στον δικαστικό λειτουργό, συμπληρώνοντας πως έχει μετανιώσει.

Όπως περιέγραψε: «Με τη Τζένα μπήκαμε στη ντουζιέρα για να κάνει μπάνιο. Μου ζήτησε νερό, και όταν πήγα στην κουζίνα για να της φέρω, άκουσα έναν γδούπο σαν να είχε πέσει. Γύρισα γρήγορα πίσω και την είδα πεσμένη στο πάτωμα και με σπασμούς. Την πήρα αγκαλιά και προσπάθησα να τη συνεφέρω και επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα. Ξαναμπήκαμε στο μπάνιο και χτύπησε για δεύτερη φορά. Έχασε τις αισθήσεις της και, όσο και αν προσπάθησα, δεν επανερχόταν. Θεώρησα ότι η Τζένα ήταν νεκρή. Πανικοβλήθηκα, φοβήθηκα. Εκείνη την ώρα αυτό που σκέφτηκα ήταν να πάω στη θάλασσα. Ήταν λάθος μου και το έχω μετανιώσει, αλλά ήταν ήδη νεκρό. Έφθασα στο Φάληρο με τραμ, ψώνισα στο περίπτερο και μετά πήγαμε στην παραλία. Έπαιξαν τα παιδιά στην παιδική χαρά και στη συνέχεια, επιστρέφοντας και πάλι στην παραλία, μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα. Δεν άντεξα να γυρίσω πίσω να κοιτάξω το παιδί».

«Η εντολέας μας παραδέχτηκε κάποια λάθη που έχει κάνει, σε καμία των περιπτώσεων όμως, δεν αποδέχεται την κατηγορία ότι είναι εκείνη η οποία αφαίρεσε την ζωή του ίδιου της του παιδιού», είπε ο έτερος δικηγόρος της 32χρονης, Γιώργος Κριεμάδης.

Η σορός της τρίχρονης Τζένα εντοπίστηκε ξημερώματα της Κυριακής, 27 Ιουλίου, να επιπλέει στη θάλασσα, στην παραλία Έδεμ, στο Παλαιό Φάληρο.