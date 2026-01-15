Παλαιό Φάληρο: Το «βαρύ» παρελθόν του επιχειρηματία που συνελήφθη με όπλα - Real.gr

Τουλάχιστον επτά φορές είχε φορέσει χειροπέδες στο παρελθόν ο γνωστός επιχειρηματίας που συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης, αφού μέσα στο ΙΧ του βρέθηκαν πιστόλια και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Προχθές βράδυ, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον επιχειρηματία, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Ο 56χρονος ακινητοποίησε το όχημα, όπου, οι αστυνομικοί εντόπισαν:

-Μία πλαστή άδεια οδήγησης με κολλημένη τη φωτογραφία του 56χρονου.

-Ένα πιστόλι κρότου μάρκας «ISSC M22» με γεμιστήρα που είχε ένα φυσίγγιο κρότου.

-Ένα πιστόλι μάρκας «BERRETA 7.65 kal», με αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του, με γεμιστήρα που είχε δύο φυσίγγια «32 AUTO CBC».

-Έναν αναδιπλούμενο σουγιά, συνολικού μήκους 16 εκατοστών, με μήκος λάμας έξι εκατοστά.

Ο επιχειρηματίας είναι γνώριμος των Αρχών. Η πρώτη… επαφή του με τις Αρχές ξεκινά αρκετά χρόνια πίσω, το 1997. Τότε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και απόπειρα εκβίασης καθώς φέρεται να απαίτησε με όπλο την εξόφληση επιταγών. Έναν χρόνο αργότερα, το 1998 συνελήφθη για παράβαση υγειονομικών διατάξεων.

Ακολούθως:

Το 2000 συνελήφθη για εκκρεμή απόφαση της Τροχαίας.

Το 2001 συνελήφθη για ηθική αυτουργία σε απόπειρα εκβίασης, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία.

Το 2003 συμμετείχε με άλλους σε υπόθεση απόπειρας εκβίασης για οικονομικές διαφορές.

Το 2005 τσακώθηκε στον δρόμο και απείλησε άλλο άτομο με πιστόλι.

Το 2009 παραβίαση υγειονομικών διατάξεων σε κατάστημα.

Το 2013 συνελήφθη για φοροδιαφυγή, παραβάσεις ΚΟΚ και περί όπλων (βρέθηκαν φυσίγγια σε έρευνα στην οικία του)

Το 2014 συνελήφθη για αντίσταση, απείθεια και ψευδή ανωμοτί κατάθεση: Δήλωσε ψευδή στοιχεία σε έλεγχο και κρύφτηκε στο κατάστημα.

Το 2015 εμπλοκή σε υπόθεση πλαστογραφίας.

Το 2018 συνελήφθη για φοροδιαφυγή και πολεοδομικές παραβάσεις.

Το 2024 εισήλθε σε οικία προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΗ και αφαίρεσε κοσμήματα από ηλικιωμένη.

Το επεισόδιο με τον οδηγό ταξί

Το 2025 φέρεται να είχε εμπλακεί σε ένα ακόμη επεισόδιο. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Star, επιτέθηκε σε οδηγό ταξί, ενώ τον απείλησε και με το όπλο που είχε κρυμμένο στο τσαντάκι του. Αιτία του επεισοδίου φέρεται να ήταν μια γυναίκα που είχε πάρει κούρσα ο οδηγός ταξί. Εκεί φέρεται να είχαν κάποια διένεξη και εκείνη κάλεσε τον επιχειρηματία προκειμένου να διευθετήσει την… παρεξήγηση.