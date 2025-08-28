Παλλήνη: Συνελήφθη 43χρονος ο οποίος είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα παρακολούθησης σε γυναικείες τουαλέτες εταιρείας - Real.gr

Quantcast
Παλλήνη: Συνελήφθη 43χρονος ο οποίος είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα παρακολούθησης σε γυναικείες τουαλέτες εταιρείας

15:14, 28/08/2025
Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης 43χρονος ημεδαπός ο οποίος είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα παρακολούθησης σε γυναικείες τουαλέτες εταιρείας στην περιοχή της Παλλήνης

Στην οικία του εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθη, πρωινές ώρες της 18-8-2025 στην περιοχή της Νίκαιας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης 43χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης, αναφορικά με υπάλληλο εταιρείας στην περιοχή της Παλλήνης, ο οποίος είχε τοποθετήσει κρυφή συσκευή καταγραφής εικόνας (κάμερα), με σκοπό την παράνομη βιντεοσκόπηση του χώρου γυναικείας τουαλέτας της εταιρείας, πρωινές ώρες της 18-8-2025 εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος στην περιοχή της Νίκαιας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 43χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακές συσκευές (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα) και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κάρτες μνήμης) τα οποία περιείχαν υλικό παιδικής πορνογραφίας, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από την ανωτέρω συσκευή καταγραφής.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

